Женщина и ее 18-летняя пассажирка пострадали в столкновении бетономешалки и легкового автомобиля

Авария произошла на улице Московской.

Утром 1 апреля в Липецке на улице Московской столкнулись бетономешалка «МАЗ» под управлением 45-летнго водителя и «Киа» с 47-летней женщиной за рулем. В аварии, по данным ГИБДД, пострадали женщина-водитель и ее 18-летняя пассажирка. После оказания помощи они были отпущены.Еще одна авария с пострадавшими произошла вчера в четыре утра на площади Революции: столкнулись мопед под управлением 29-летнего водителя и «Лада Гранта» с 25-летним водителем за рулем. В автоаварии получил травмы водитель мопеда, ему оказали медицинскую помощь.1 апреля на дорогах области автоинспекторы зарегистрировали еще 27 аварий, они обошлись без пострадавших.