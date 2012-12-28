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Женщина и ее 18-летняя пассажирка пострадали в столкновении бетономешалки и легкового автомобиля
Происшествия
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36 минут назад
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Женщина и ее 18-летняя пассажирка пострадали в столкновении бетономешалки и легкового автомобиля
Авария произошла на улице Московской.
Еще одна авария с пострадавшими произошла вчера в четыре утра на площади Революции: столкнулись мопед под управлением 29-летнего водителя и «Лада Гранта» с 25-летним водителем за рулем. В автоаварии получил травмы водитель мопеда, ему оказали медицинскую помощь.
1 апреля на дорогах области автоинспекторы зарегистрировали еще 27 аварий, они обошлись без пострадавших.
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