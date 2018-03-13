Владельца «Ленд-Ровера» обвиняют в попытке обмана страховой компании на 400 000 рублей

Отделом дознания отдела полиции № 8 УМВД России по Липецку по инициативе прокуратуры Советского района Липецка возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество в сфере страхования.

Как установлено в ходе прокурорской проверки, в страховую компанию обратился собственник автомобиля «Ленд-Ровер», который, ссылаясь на якобы имевшее место ДТП, произошедшее по вине водителя другого автомобиля, просил выплатить ему страховое возмещение по договору ОСАГО.

Водителю выдали направление на технический осмотр, однако автомобиль для осмотра предоставлен не был. Вместо этого собственник автомобиля обратился к частному эксперту, который оценил стоимость восстановительного ремонта в 400 000 руб. Стоимость самой экспертизы составила 34 724 руб.

После получения заключения эксперта собственник автомобиля обратился в суд с требованием взыскать в его пользу со страховой компании 434 724 рубля, а также штрафные санкции в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей.

В ходе рассмотрения гражданского дела была проведена судебная комплексная автотехническая экспертиза, которая полностью опровергла представленное истцом экспертное заключение о возможности повреждения автомобиля при указанных им обстоятельствах.

В этой связи в удовлетворении иска было отказано.

Апелляционным определением Липецкого областного суда решение районного суда было оставлено без изменения.

Учитывая, что в действиях собственника автомобиля усматривались признаки уголовно наказуемого деяния, прокурор направил материалы проверки в орган дознания для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

В настоящее время по делу проводится дознание для выяснения всех обстоятельств покушения на мошенническое получение страховых выплат и привлечния виновных лиц к установленной законом ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.



