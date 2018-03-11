Нашлись близкие летчика Николая Кузьменко, сбитого в 1942-м в Воловском районе

Сенсационное письмо пришло в редакцию GOROD48

6 лет назад наш сайт сообщал о печальной находке, которую сделали поисковики общественной организации «Экспедиционный клуб «Неунываки», неподалеку от села Васильевка Воловского района. В воронке, на пятиметровой глубине они обнаружили обломки самолета МиГ-31 и останки погибшего пилота.

Там же была обнаружена сумка с хорошо сохранившимися документами пилота - лейтенанта Николая Ивановича Кузьменко, 1917 года рождения, уроженца деревни Кеслерово Крымского района Краснодарского края. В сумке находились учетная карточка кандидата в члены КПСС, книжка парашютиста, обрывок удостоверения студента Качинского летного училища, деньги, талоны на питание, бортовой журнал с двумя фотографиями.

Поисковики начали розыск возможных родственников пилота. Тогда же им удалось установить, что Николай Кузьменко Николай Кузьменко на фронте был с первых дней, 1 декабря 1941 года награжден медалью «За боевые заслуги». На его счету 86 боевых вылетов. Служил в 503-м истребительном полку. Был командиром звена.

В августе 2012 останки Николая Кузьменко были перезахоронены с воинскими почестями в Крымском районе, на Сопке Героев.

Но поиски родственников Николая Кузьменко не дали никакого результата. Поисковики лишь установили, что летчик был женат на Марии Сергеевне Кузьменко. Но, в сведениях, которые велись в сельсовете села Кеслерово с 1943 года, после того, как оттуда выбили немцев, упоминаний о ней не было.

Поисковики работали в архиве Минобороны, изучили судьбу летчика, весь его боевой путь, но выйти на следы родственников или близких ему людей не удавалось. И вот, 6 лет спустя, в редакцию GOROD48 пришло письмо от некоей Ирины Власенко. «Случайно прочитала статью про перезахоронение лейтенанта Николая Кузьменко, погибшего в 1943 году. Статья за 2012 год. Лейтенант Кузьменко был мужем моей бабушки. Она выехала в Белоруссию". Потом последовало продолжение: «Моя бабушка, была дочкой его жены. Детей у Николая Кузьменко не было. Уже потом Мария, бывшая жена Николая, вышла замуж во второй раз. Но она всю жизнь любила своего первого мужа, Кузьменко. И в семье память его чтилась всегда. И детьми и внуками и даже её вторым мужем. К слову, зарегистрировала брак Мария только в 1953 году, всё ждала его с войны. Расписалась только когда потеряла надежду. Кузьменко Мария Сергеевна родилась в 1919, а Николай - 1917. По словам бабушки "мы ездили к матери Кузьменко - Марфе Степановне в гости... У неё на стене висели фотографии Марии, Николая, второго мужа (Павла) и детей, меня (Надежды) и Тани". Когда моя бабушка, Надя, узнала о всей информации про Кузьменко, разрыдалась, потому что добрая память о Николае, осталась в сердцах детей Марии Сергеевны. На данный момент мы живём в Украине, Чернигов…»

Информация просто потрясла и редакцию, и поисковиков, которым мы, естественно, сразу сообщили о письмах в редакцию.

- За эти годы Николай Кузьменко стал нам всем как родным, у меня дома висит его фотография на стене, - поделился с GOROD48 руководитель общественной организации «Экспедиционный клуб «Неунываки» Владимир Омельянчук. – Но, с каждым годом надежды на то, что найдутся его родственники или близкие его семье люди – таяли и вот, такая весть!

Теперь, по словам Владимира Омельянчука, несмотря на все сложности во взаимоотношениях двух государств, нужно встретиться с близкими летчика на Украине, пообщаться, передать им личные вещи и медаль «За боевые заслуги» Николая Кузьменко.