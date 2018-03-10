Происшествия
сегодня, 10:25
Двое детей выскочили под автомобиль
55 8097
Водитель "Нивы" успел остановить машину.
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Опасную ситуацию на дороге снял видеорегистратор жителя Липецка.
На записи, сделанной 9 марта у остановки "Дом художника", двое детей выскакивают на проезжую часть прямо под колеса автомобиля "Нива". Водитель этой машины, к счастью успел затормозить, а автор записи не сумел сдержать эмоции при виде такой картины.
На записи, сделанной 9 марта у остановки "Дом художника", двое детей выскакивают на проезжую часть прямо под колеса автомобиля "Нива". Водитель этой машины, к счастью успел затормозить, а автор записи не сумел сдержать эмоции при виде такой картины.
55 8097
паша
3
Неавтофанат
Анархия
Все нормально.
Влад
Анархия
Михаи'л
Все нормально.
Как-то так