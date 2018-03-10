Происшествия

сегодня, 10:25

Двое детей выскочили под автомобиль

55 8097
#правила дорожного движения
7
Двое детей выскочили под автомобиль

Водитель "Нивы" успел остановить машину.

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Опасную ситуацию на дороге снял видеорегистратор жителя Липецка.

На записи, сделанной 9 марта у остановки "Дом художника", двое детей выскакивают на проезжую часть прямо под колеса автомобиля "Нива". Водитель этой машины, к счастью успел затормозить, а автор записи не сумел сдержать эмоции при виде такой картины. 
55 8097
#правила дорожного движения
7

Комментарии (55)

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паша

11 минут назад
спасло что еще не совсем темно было и водитель нивы видел как они бегут. ну и скорость он тоже не превышал - за что ему респект
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3

22 минуты назад
Выскочили и хер с ними.
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Неавтофанат

23 минуты назад
рубанок, для меня такая ситуация не проблема. За день в дороге насмотришься всякого и не упомнишь. По Зое цыганята катаются как по двору, там сосед 3-летнего малыша задавил, пьянь в сумерках и обкуренные выезжают. Смотри в оба. Не способен мозги в кучу собирать - не садись за руль.
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Анархия

сегодня, 17:12
Я. Ты хоть понял что я написал? Петушня неодекватная.
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Все нормально.

сегодня, 17:09
Я, Дети те которые умещаются поперек кровати.Те которые больше.Это уже разумное существо.И учить их надо не только пряником но и кнутом.И тогда только будет результат.
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Влад

сегодня, 16:57
Ну и какой здесь криминал,свернул с главной дороги ,смотри в оба,а не * щелкай.Учите мудилы матчасть,а то все кто пешком для Вас ноусэры. Почаще надо пешком передвигаться,для здоровья хорошо и водителей и пешеходов поадекватней будете воспринимать.А кто не знает"Ноусэры это все кроме сэров.
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Анархия

сегодня, 16:57
Сначала алкаши, потом быдло и наконец нелюди...Чья идеология?
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Михаи'л

сегодня, 16:56
Родителям по заднице, за то что не научили по дорогам ходить!
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Все нормально.

сегодня, 16:55
Точно, Не согласен.В зоопарке надо кормить,убирать за ними.А кто это будет делать?Да и смотреть на них не кто не будет.Их и по дорогам много бегает и ездит.
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Как-то так

сегодня, 16:54
Мой отец всю жизнь проработал шофером, с детства внушал что человеку проще остановиться чем машине и что эта груда метала может сделать с человеком и за рулём для него и меня главное правило "ДДД" - Дай Дорогу Дураку. И своим детям постоянно напоминаю что ПДД - правила писанные кровью
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