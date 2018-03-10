8 марта 40 жилых домов в Липецке остались без тепла

8 марта с часа дня в диспетчерскую МУП «АДС городского хозяйства г. Липецка» начали поступать звонки от горожан.

Сразу несколько порывов на теплосетях привели к отключению около 40 домов на улицах Депутатская, Индустриальная, Мичурина, Неделина, проспекте Победы. Единичные дома были отключены по улицам Терешковой, Циолковского, Октябрьская, Пушкина, Папина и Юных натуралистов.

Из их числа четыре дома оказались обесточены из-за намокания электропроводки и высокой вероятности короткого замыкания.

К двум часам ночи совместными силами МУП «АДС городского хозяйства г. Липецка», управляющих компаний «Липецкая управляющая компания», «Центральная Л», «Спутник» и привлеченных специалистов ПАО «Квадра» и АО «ЛГЭК» удалось восстановить теплоснабжение практически во всех домах.

Так, к утру только четыре дома оставались без электричества и три без отопления по причине невозможности получить доступ к необходимому участку трубы, в двух домах она проходит в запертых подвалах, а к третьему дому трубопровод пролегает через здание детской поликлиники.

К вечеру 9 марта остаются два дома, в которых ведется осушение электропроводки в затопленных подвальных помещениях. Уже сегодня подача электричества в них будет восстановлена.

В течении следующих нескольких дней сотрудниками «АДС городского хозяйства г. Липецка» и управляющих компаний будут проводиться необходимые работы по регулированию систем отопления в указанных домах, сообщает пресс-служба департамента ЖКХ администрации Липецка.