Общество

вчера, 20:34

8 марта 40 жилых домов в Липецке остались без тепла

32 1740
#отопление
1
8 марта 40 жилых домов в Липецке остались без тепла

8 марта с часа дня в диспетчерскую МУП «АДС городского хозяйства г. Липецка» начали поступать звонки от горожан.  

Сразу несколько порывов на теплосетях привели к отключению около 40 домов на улицах Депутатская, Индустриальная, Мичурина, Неделина, проспекте Победы. Единичные дома были отключены по улицам Терешковой, Циолковского, Октябрьская, Пушкина, Папина и Юных натуралистов.

Из их числа четыре дома оказались обесточены из-за намокания электропроводки и высокой вероятности короткого замыкания.

К двум часам ночи совместными силами МУП «АДС городского хозяйства г. Липецка», управляющих компаний «Липецкая управляющая компания», «Центральная Л», «Спутник» и привлеченных специалистов ПАО «Квадра» и АО «ЛГЭК» удалось восстановить теплоснабжение практически во всех домах.  

Так, к утру только четыре дома оставались без электричества и три без отопления по причине невозможности получить доступ к необходимому участку трубы, в двух домах она проходит в запертых подвалах, а к третьему дому трубопровод пролегает через здание детской поликлиники.

К вечеру 9 марта остаются два дома, в которых ведется осушение электропроводки в затопленных подвальных помещениях. Уже сегодня подача электричества в них будет восстановлена.

В течении следующих нескольких дней сотрудниками «АДС городского хозяйства г. Липецка» и управляющих компаний будут проводиться необходимые работы по регулированию систем отопления в указанных домах, сообщает пресс-служба департамента ЖКХ администрации Липецка. 

32 1740
#отопление
1

Комментарии (32)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Резюме

2 минуты назад
8 марта 40 жилых домов в Липецке остались без тепла. Это произошло, что я мгеровский пидераст все время агитирую, поддерживаю и перевыбираю фашистскую банду оккупантов из жуликов и воров с сумасшедшим ботоксным фюрером
ответить

Sergey

сегодня, 01:59
Знаете, что за штрафы ГИБДД можно не платить? Точнее их можно избежать и это на 100% легально! Я наклеил себе такую вот штуку http://bezshrafov.blogspot.com и мой номер теперь не видно гаишникам вообще! Вид номера не меняется, поэтому это законно!
ответить

Olivia Webster

сегодня, 01:48
Зара6оток от 20000 рублей в день!!! Вам нужен готовый, уже настроенный метод зара6отка? - Без сложных курсов, в которых вы не можете разобраться. - Без рутинной работы. - Без обмана и чтобы деньги были достойные. Именно готовый зара6оток, а не бесполезный курс! Подробности на http://3аработок.рф (3аработок.рф)
ответить

Гроб

вчера, 23:59
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
ответить

ддд

вчера, 23:42
клоун, третий год живу, пыли и вони не больше чем в центре, а алкашей и нариков раза в три поменьше чем на правом берегу!!!
ответить

Резюме

вчера, 23:23
Халяль это индезит. Гнида укропская. Ненавидит русский народ и гадит ему через этот сайт
ответить

колхозник

вчера, 23:06
халяль, Чухан это ты,потому,чт больше 15-20 рублей у тебя не бывает.За твое просторное очко больше и недадут.
ответить

клоун

вчера, 22:47
Пылью там подышишь, вонью с очистных, пару раз алканы тебя там отметелят, и тогда окончательно поймёшь, что лтз это рай
ответить

ддд

вчера, 22:37
Хотел купить квартиру на 8-е Марта, бог отвёл, купил на Тракторном, скажу вам после центра будто в рай попал.
ответить

Справка

вчера, 22:34
Колхозан - это В.Ы.Б.Л.Я.Д.О.К , внезапно вывалившийся из жопы в результате сортирного высерания, которое явилась следствием анального тотального колхозного б л ядства . Зачат Колхозан был под сильным воздействием алкоголя на «родителей»: деевенской шмары и подзаборного колдыря. Причем его мать не знает имени отца, ибо ей до п..зды..Детство Колхозана прошло в неблагоприятной среде среди алкоголиков-дегенератов и деревенских наркоманов.Первые слова Колхозана это «6ля», «п..зда» . Все время Колхозан проводил либо со шмарой-матерью бухая, либо на близлежащих помойках и навозных кучах в поисках пропитания.В 1-м классе школы с темным коридором Колхозан фигурно дрочит х..й, а к 15-ти годам Колхозан уже имел опыт половой ё6ли со своей матерью
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

«Застывшее время»: сто лет одиночества липецкой Розы Люксембург
#маршрут выходного дня #застывшее время
13
«Застывшее время»: сто лет одиночества липецкой Розы Люксембург

вчера, 12:29

Общество
Трудоспособные липчане умирали реже
#смертность #демография
24
Трудоспособные липчане умирали реже

вчера, 10:58

Общество
На цветочном рынке ажиотажа не наблюдается
#8 марта
71
На цветочном рынке ажиотажа не наблюдается

08.03.2018 11:01

Общество
В Липецкой области женщин больше, чем мужчин
#женщины #8 марта #Международный женский день
27
В Липецкой области женщин больше, чем мужчин

08.03.2018 07:24

Общество
В Липецке изъяли более 200 букетов цветов
#цветы #8 марта
81
В Липецке изъяли более 200 букетов цветов

07.03.2018 22:28

Общество
В разбившемся в Сирии Ан-26 погиб липчанин
#Сирия #Ан-26 #авиакатастрофа
1
В разбившемся в Сирии Ан-26 погиб липчанин

07.03.2018 19:37

Общество