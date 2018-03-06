вчера, 16:35
В январе липчане реже болели гриппом и ОРВИ, но три человека умерли от пневмонии
Различными инфекциями в первый месяц года переболели более 26 жителей региона.
В январе текущего года у жителей Липецкой области выявлено 26 617 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний, сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора.
По сравнению с аналогичным периодом 2016 г. уровень общей инфекционной заболеваемости снизился на 30%, преимущественно за счет ОРВИ и гриппа.
Доля острых респираторных инфекций составила 90,6%. Заболеваемость гриппом и ОРВИ была ниже заболеваемости соответствующего периода 2017 г. на 31,9%.
Отмечался рост регистрации внебольничных пневмоний, умерли 3 человека, что связано с поздним обращением к врачам, когда уже возникли осложнения.
Фото gripptips.ru
Людмила Карамышева