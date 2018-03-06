Общество

вчера, 16:35

В январе липчане реже болели гриппом и ОРВИ, но три человека умерли от пневмонии

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#Грипп #ОРВИ
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В январе липчане реже болели гриппом и ОРВИ, но три человека умерли от пневмонии

Различными инфекциями в первый месяц года переболели более 26 жителей региона.

В январе текущего года у жителей Липецкой области выявлено 26 617 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний, сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора.

По сравнению с аналогичным периодом 2016 г. уровень общей инфекционной заболеваемости снизился на 30%, преимущественно за счет ОРВИ и гриппа.

Доля острых респираторных инфекций составила 90,6%. Заболеваемость гриппом и ОРВИ была ниже заболеваемости соответствующего периода 2017 г. на 31,9%.

Отмечался рост регистрации внебольничных пневмоний, умерли 3 человека, что связано с поздним обращением к врачам, когда уже возникли осложнения.

Фото gripptips.ru

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#Грипп #ОРВИ
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Комментарии (1)

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Людмила Карамышева

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