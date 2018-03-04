Общество
сегодня, 09:01
На трассе Хлевное-Липецк задержали школьника за рулем угнанной машины
Иномарку угнали в Липецке.
3 марта к полицейским с заявлением об угоне обратилась 24-летняя жительница Липецка. По словам женщины, ее автомобиль "Киа-Спектра" исчез с парковки у жилого дома на улице Белана.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, машину нашли сотрудники ДПС: они остановили "Киа" на трассе "Хлевное-Липецк". За рулем автомобиля сидел школьник.
Проверку по факту угона проводит ОП № 7 УМВД России по г. Липецку.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, машину нашли сотрудники ДПС: они остановили "Киа" на трассе "Хлевное-Липецк". За рулем автомобиля сидел школьник.
Проверку по факту угона проводит ОП № 7 УМВД России по г. Липецку.
если
сноб
всё хорошо!
Пам
Боцман
!
Веня
Веня
Балбесы!
Аблакат