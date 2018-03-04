Общество

сегодня, 09:01

На трассе Хлевное-Липецк задержали школьника за рулем угнанной машины

22 4254
#угон
4
На трассе Хлевное-Липецк задержали школьника за рулем угнанной машины

Иномарку угнали в Липецке.

3 марта к полицейским с заявлением об угоне обратилась 24-летняя жительница Липецка. По словам женщины, ее автомобиль "Киа-Спектра" исчез с парковки у жилого дома на улице Белана.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, машину нашли сотрудники ДПС: они остановили "Киа" на трассе "Хлевное-Липецк". За рулем автомобиля сидел школьник.  

Проверку по факту угона проводит ОП № 7 УМВД России по г. Липецку.
22 4254
#угон
4

Комментарии (22)

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если

19 минут назад
ему 15 или 16 лет -не посадят ну а он продолжит начатое пока не посадят ,путя от него уже не будет
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сноб

39 минут назад
Это такая фишка....,готовят угон и вскрывают авто взрослые,а потом сажают за руль "подготовленного"малолетку,чтоб спроса с него небыло. Маловероятно,что при допросе,он что то прояснит....
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всё хорошо!

53 минуты назад
вот что значит запрет ремня на воспитание! завтра начнут грабить и убивать! работать никто не хочет! всегда порка ремнём из детей воспитаных людей делала! ремень это нацвоспитание!
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Пам

сегодня, 15:12
Сергей 13, это десятилетнее авто лучше наших новых
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Боцман

сегодня, 14:57
Пацан к успеху шел. Но не фартануло.
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!

сегодня, 14:43
Вот тварина! ты ее заработал? чтоб гонять?!? прежде, чем отпустить, пусть родители втройне оплатят или же пусть идет сидит, чтобы другим неповадно было
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Веня

сегодня, 12:12
а двоеточие к чему?
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Веня

сегодня, 12:11
Балбесы!, подумали написать "была обнаружена")..в первоначальной редакции видимо
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Балбесы!

сегодня, 11:36
машину нашли сотрудниками ДПС...
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Аблакат

сегодня, 11:36
777, ну ты садюга, ваще. А посля всех на кол посадить.
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