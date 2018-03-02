На карантине 7 классов в 6-ти школах Липецка

Но заболеваемость в школах продолжает идти на спад.

Как сообщила GOROD48 специалист департамента образования администрации города Липецка Инна Зарицкая, по состоянию на 2 марта, по причине ОРВИ и гриппа частично приостановлены занятия в шести школах областного центра, в общей сложности там закрыты всего 7 классов. Частичный карантин охватил школы под номерами 2, 4, 18, 31, 64, 68.



Тем не менее, директорам школ указано на необходимость продолжения комплексной работы, направленной на выполнение требований предписания управления Роспотребнадзора по Липецкой области от 21.08.2017 № 29 «О проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение массового распространения гриппа и других ОРВИ на территории Липецкой области в эпидемический сезон 2017-2018гг.».



Меры по частичному (по отдельным классам) или полному приостановлению работы общеобразовательного учреждения принимаются при регистрации гриппа и других ОРВИ у 20 и более процентов учащихся.