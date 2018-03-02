Общество

сегодня, 11:37

В Липецке организуют 130 пунктов для голосования за обустройство городских общественных пространств

15 627
#благоустройство #выборы
В Липецке организуют 130 пунктов для голосования за обустройство городских общественных пространств

Жители областного центра 18 марта смогут принять участие в рейтинговом голосовании и выбрать территории общественных пространств, которые на их взгляд, необходимо включить в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2019 годы».

Знаковые городские пространства для благоустройства выбирали сами липчане. В общественную комиссию города поступило более 2,9 тысяч предложений, также мнениями жители областного центра делились на интернет-портале «Открытый Липецк». В результате проведенного анализа предложений определено семь площадок: территории Комсомольского пруда, Каменного Лога, Нижнего парка, бульвар Виктора Сорокина, Театральный спуск, площадь Соборная и набережная реки Воронеж. Теперь горожанам предстоит определить, где в первую очередь нужно проводить работы.

Голосование пройдет в специально организованных пунктах. В Липецке 18 марта с 8.00 до 20.00 их будет работать 130. Ознакомиться с дизайн-проектами общественных пространств можно  здесь.

15 627
#благоустройство #выборы

Комментарии (15)

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гость

39 минут назад
Смешно и глупо. У нас что в администрации НЕКОМУ знать где УПУЩЕНИЕ по благоустройству?! Дворами занимайтесь и будет жителям счастье и чиновникам благодарность.
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Предложение журналистам Город48

сегодня, 14:48
Журналисты ! Задайте такой вопрос мэрии. Если при этом рейтинговом голосовании Каменный лог НЕ попадет на первое место, то будут ли завершены в 2018 году УЖЕ НАЧАТЫЕ работы по благоустройству Каменного лога по обе стороны моста через Кам.лог по ул Терешковой ??? Все склоны лога по обе стороны моста разворочаны и разрыты экскаваторами, по склонам срезан травяной слой земли, который удерживал эти склоны от размывания и если не довести до ума это благоустройство в текущем году, то склоны лога начнут размываться талыми водами, дождями. Этот процесс размывания ОЧЕНЬ быстрый и опасен для многоквартирных домов, стоящих по краю лога: в домах могут начаться оседания стен, появление трещин в стенах.... Пусть мэрия сначала закончит УЖЕ НАЧАТЫЕ работы по благоустройству Кам.лога в районе ул.Терешковой (обещано было ко Дню города в 2018 г), и исключит его из голосования на очередь по благоустройству !!!!
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Гость

сегодня, 13:19
Верно подмечено-есть госслужащие, есть муниципальные служащие, а у нас еще ивановцы с обильными прожектами и глупостями.
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Не повышайте явку!

сегодня, 13:17
Не вливайтесь в массовку!
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Кто если не я ,врубись-никто другой.

сегодня, 13:13
Вовка-боеголовка жжот!
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ленивый

сегодня, 13:12
Бездельники, не придумывайте и без вас всё пройдёт. Во всех комиссиях наши люди "что изволите?"
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Лохотрон

сегодня, 13:12
Не ходите на выборы.Не участвуйте в этом мошенничестве.Никакого голосования не будет.Будут вытирать ноги и слюни о тех,кто придет на избирательный участок.Не будьте лохами.Не дайте возможность жуликам и ворам творить беззаконие от имени народа.
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Сергей 13

сегодня, 13:01
Мне вот интересно,тот асёл,сказавший,что набережная Ельца затмит европейские,и Сиднея в частности,он что курил?Сотрудники ГНК,понаблюдайте за этим типом,сдается,кокаиновое дело потом никто не вспомнит.
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1

сегодня, 13:00
https://youtu.be/kDkFjlUbqO8
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1

сегодня, 12:58
Я Голосую за пУКИНА! Чтоб ему В РОТЕНБЕРГ дали!
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