В Липецке организуют 130 пунктов для голосования за обустройство городских общественных пространств

Жители областного центра 18 марта смогут принять участие в рейтинговом голосовании и выбрать территории общественных пространств, которые на их взгляд, необходимо включить в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2019 годы».

Знаковые городские пространства для благоустройства выбирали сами липчане. В общественную комиссию города поступило более 2,9 тысяч предложений, также мнениями жители областного центра делились на интернет-портале «Открытый Липецк». В результате проведенного анализа предложений определено семь площадок: территории Комсомольского пруда, Каменного Лога, Нижнего парка, бульвар Виктора Сорокина, Театральный спуск, площадь Соборная и набережная реки Воронеж. Теперь горожанам предстоит определить, где в первую очередь нужно проводить работы.

Голосование пройдет в специально организованных пунктах. В Липецке 18 марта с 8.00 до 20.00 их будет работать 130. Ознакомиться с дизайн-проектами общественных пространств можно здесь .