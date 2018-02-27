За федеральные гранты на поддержку проектов благоустройства поборются семь городов области

В Липецкой области сформирован перечень потенциальных участников конкурса на поддержку проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

В этот список, как сообщает управление ЖКХ Липецкой области, вошли Елец, Грязи, Данков, Лебедянь, Задонск, Усмань и Чаплыгин. То есть все имеющие статус городов населенные пункты региона.

Перечень уже направлен в Минстрой России.

Конкурс является Всероссийским и согласно поручению президента России, будет проводиться четыре года подряд. Ежегодно из федерального бюджета должны выделяться не менее пяти млрд рублей на поддержку лучших проектов.

В этом году будут отобраны 60 городов -победителей конкурса. Проекты, выигравшие гранты, должны быть реализованы в течение двух лет. В случае нарушения этого обязательства, средства федеральной поддержки на проект придется возвратить в полном объеме.