Происшествия

сегодня, 11:44

В новых районах Липецка группы подростков устраивают охоту на людей

271 52628
#нападения #хулиганство #АУЕ
23
В новых районах Липецка группы подростков устраивают охоту на людей

В Липецке на новых микрорайонах группы несовершеннолетних нападают толпой на людей для развлечения.

Как стало известно GOROD48, это началось еще в прошлом году. По виду и голосам несовершеннолетние собираются компанией и нападают на посетителей пивных баров или магазинов. При этом каждый раз все происходит под копирку: лица закрыты шарфами, спрашивают закурить или произносят любую другую дежурную фразу, услышав ответ, брызгают из газового баллончика в лицо и толпой начинают избивать. И никогда у жертв ничего не отбирают, чем подчеркивается один единственный умысел – только избиение.

Если раньше это происходило редко, то начиная с этого года, случаи участились. Так, на новогодних каникулах пострадал покупатель магазина на бульваре Есенина. Мужчина вечером вышел на улицу и попал под град ударов, после чего попал в больницу. А на прошлых выходных жертвами стали посетители пивбара на той же улице.

- В субботу их было человек десять, - рассказывает очевидец, пожелавший остаться инкогнито. – Они как тараканы разбежались в разные стороны после криков. А в воскресение мы были в ужасе. Вновь шум от драки - в предбаннике двое избитых. Выходим на улицу и видим толпу, человек 30. И уже никто никуда не бежит, а спокойно уходят в сторону трамвайной линии. Кстати, мы прошли по этому маршруту и не встретили ни одной камеры наблюдения.

«В полиции об этом ничего не известно» - так прокомментировали ситуацию в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. Ничего подобного не слышали и сотрудники патрульно-постовой службы, которых мы встретили в вечер общения с очевидцами. Почему? Потому что жертвами становятся мужчины в возрасте, которые не привыкли бежать в полицию с жалобами и заявлениями.

Но чем это закончится? Уже несколько человек получили черепно-мозговые травмы и побывали в больнице. Случаи нападениями «шакалятами» были не только в 22-м микрорайоне. И при следующей вылазке озверевшие от безнаказанности  молодые люди могут потерять контроль и забить насмерть очередного прохожего.

Есть и другой вариант. Некоторые мужчины решили объединиться и дать отпор обезумевшему «молодняку». Как? Пока что решают. И родители этих детей потом не за что не поверят, что их ребенок мог пострадать за былые «заслуги».

Естественно, без вмешательства сотрудников правоохранительных органов эта ситуация ничем хорошим не закончится. А так как пострадавшие не желают или боятся писать заявления в правоохранительные органы, этот материал можно считать официальным обращением в полицию. Контакт очевидца в редакции имеется.

Фото: vyksavkurse.ru

271 52628
#нападения #хулиганство #АУЕ
23

Комментарии (272)

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Успокойтесь

7 секунд назад
________, смиритесь. Никто ничего делать не будет.вот когда массовые убийства пойдут,тогда может что-то и произойдет.
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Вк

54 секунды назад
Я думаю если каждый из нас напишет в приемную мэрии липецка и спросит почему до сих пор продолжаются избиения людей, дело тронется с мертвой точки и полиция начнет работать
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Антон

1 минуту назад
чему удивляться... при правлении вовы путина дети с ножами в школу ходят и режут детей. одна порнография и проституция. позор этой ублюдошной власти
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:-)

1 минуту назад
родственники и их бизнес ютуб (За Путина ! УРА !)
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Молодец

2 минуты назад
я за Путина!, только на участок не ходи.
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Кольт

4 минуты назад
Няша , поэтому в продвинутых странах разрешена свободная продажа и ношение оружия и преступление против личности считается тяжким.А в росгетто полицаи являются прокладкой,между народом и властью.
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Правда-Матка

5 минут назад
«В полиции об этом ничего не известно» - так прокомментировали ситуацию в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. !!! Вот это здорово! И чего дожидается полиция, когда они кого-то убьют, или напорятся на такого, что он хоть одному их этих выродков но голову проломит, либо придушит!! И вот тогда московские комиссии, телевидение, теледебаты с не менее глупыми депутатами!!! Чего ждёте???
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Бонально

5 минут назад
А ведь все просто есть пострадавшие, да же если нет заявы полиция должна проводить работу по факту избиения людей,которые продолжаются, полиция бездействуют значит надо стучать выше в МВД России и задать вопрос почему так происходит
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---------

6 минут назад
Хватит..... Вы со своими выборами уже замучали всех. Все уже знают кто будет... Успокойтесь .....
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Полицаи ссут не напрасно

8 минут назад
Вопросик, Навальнята скоро вырастут.
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