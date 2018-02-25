В новых районах Липецка группы подростков устраивают охоту на людей

В Липецке на новых микрорайонах группы несовершеннолетних нападают толпой на людей для развлечения.

Как стало известно GOROD48, это началось еще в прошлом году. По виду и голосам несовершеннолетние собираются компанией и нападают на посетителей пивных баров или магазинов. При этом каждый раз все происходит под копирку: лица закрыты шарфами, спрашивают закурить или произносят любую другую дежурную фразу, услышав ответ, брызгают из газового баллончика в лицо и толпой начинают избивать. И никогда у жертв ничего не отбирают, чем подчеркивается один единственный умысел – только избиение.

Если раньше это происходило редко, то начиная с этого года, случаи участились. Так, на новогодних каникулах пострадал покупатель магазина на бульваре Есенина. Мужчина вечером вышел на улицу и попал под град ударов, после чего попал в больницу. А на прошлых выходных жертвами стали посетители пивбара на той же улице.

- В субботу их было человек десять, - рассказывает очевидец, пожелавший остаться инкогнито. – Они как тараканы разбежались в разные стороны после криков. А в воскресение мы были в ужасе. Вновь шум от драки - в предбаннике двое избитых. Выходим на улицу и видим толпу, человек 30. И уже никто никуда не бежит, а спокойно уходят в сторону трамвайной линии. Кстати, мы прошли по этому маршруту и не встретили ни одной камеры наблюдения.

«В полиции об этом ничего не известно» - так прокомментировали ситуацию в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. Ничего подобного не слышали и сотрудники патрульно-постовой службы, которых мы встретили в вечер общения с очевидцами. Почему? Потому что жертвами становятся мужчины в возрасте, которые не привыкли бежать в полицию с жалобами и заявлениями.

Но чем это закончится? Уже несколько человек получили черепно-мозговые травмы и побывали в больнице. Случаи нападениями «шакалятами» были не только в 22-м микрорайоне. И при следующей вылазке озверевшие от безнаказанности молодые люди могут потерять контроль и забить насмерть очередного прохожего.

Есть и другой вариант. Некоторые мужчины решили объединиться и дать отпор обезумевшему «молодняку». Как? Пока что решают. И родители этих детей потом не за что не поверят, что их ребенок мог пострадать за былые «заслуги».

Естественно, без вмешательства сотрудников правоохранительных органов эта ситуация ничем хорошим не закончится. А так как пострадавшие не желают или боятся писать заявления в правоохранительные органы, этот материал можно считать официальным обращением в полицию. Контакт очевидца в редакции имеется.

Фото: vyksavkurse.ru