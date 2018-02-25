Экономика

вчера, 17:05

Госдолг Липецкой области всего за месяц снизился больше, чем на 1 млрд. рублей

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#госдолг
Госдолг Липецкой области всего за месяц снизился больше, чем на 1 млрд. рублей

15 млрд. 391,5 млн. рублей составил государственный долг Липецкой области на 1 февраля — всего за месяц он снизился на 1 млрд. 010,4 млн. рублей, сообщается в официальных документах Минфина РФ.

Липецкая область остается в пятерке регионов с наименьшим госдолгом в ЦФО — на 15-м месте среди 10 территорий. Еще ниже госдолг оказался у Владимирской (4,2 млрд.), Курской (9,3 млрд.) и Брянской (10,6 млрд.) областей. В целом по стране задолженность отсутствовала у двух территорий — Севастополя и Сахалинской области. 

Максимальная задолженность в ЦФО оказалась у Московской (96,8 млрд.), Белгородской (39,8 млрд.), Ярославской (39,5 млрд.) областей. Доля Липецкой области в общем объеме госдолга — 0,68%, за месяц она сократилась на 0,3 процентных пункта.

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#госдолг

Комментарии (20)

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Скромнее надо быть, скромнее

сегодня, 00:53
Сказывается снятие губернаторов со своих должностей, скромнее становятся, бюджет начинает восстанавливаться.
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гость

вчера, 23:56
снизили госдолг? какие герои!! да это ваша работа господа, его снижать и делать так чтоб его вообще не было. узнаю единоросовский подчерк, выдавать желаемое за действительное, тоесть обычную работу за героизм
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Марина Русанова

вчера, 23:19
Вcex жeлaющих рaбoтать вмecтe c нaшим сaйтoм - прoшy внимaния! Уникaльный спoсоб дохoда, кoторый смoжет вaс yдивить. Захoдите нa сaйт, получaйте свoй пeрвый зарабoток и обязатeльно напишитe свoй oтзыв, чтoбы и другиe мoгли воспользoваться бeз лишниx сомнeний. 1. Главнoе услoвие - Bы дoлжны прoживать в РOССИИ, либo стрaнах CНГ. 2. Желaние зарaбатывать. 3. Компьютeр или ноутбyк - соответствeнно. Зa подробнoстями, пожaлуйста сюдa -->> http://cldss.ru/public/6774558901447522
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Вскрытие

вчера, 20:49
Модерн ссыкло
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6ки

вчера, 20:37
6ки идите голусуйте за вашего он вам помржет В долговую яму закопает ваш любимый призидент
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Иосиф С.

вчера, 20:23
Пора Королёва раскулачивать, доведет, ведь, область до банкротства и на пенсию спокойно свалит.
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Гнус

вчера, 19:58
Беда
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СБЕРБАНК

вчера, 19:52
ждите бандерлоги 1991 года, кидаволо непадетски ждите скоро
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ехидный

вчера, 19:50
девальвации не будет .,.твердо и четко ...(с) Ельцин
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23 число

вчера, 19:49
ждал 28 почти 40 минут акуеть, теперь понял смысл девиза - едем на новом, на 28 маршруте новых нет, поэтому липчанин пошел нах
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