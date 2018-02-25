Госдолг Липецкой области всего за месяц снизился больше, чем на 1 млрд. рублей

15 млрд. 391,5 млн. рублей составил государственный долг Липецкой области на 1 февраля — всего за месяц он снизился на 1 млрд. 010,4 млн. рублей, сообщается в официальных документах Минфина РФ.

Липецкая область остается в пятерке регионов с наименьшим госдолгом в ЦФО — на 15-м месте среди 10 территорий. Еще ниже госдолг оказался у Владимирской (4,2 млрд.), Курской (9,3 млрд.) и Брянской (10,6 млрд.) областей. В целом по стране задолженность отсутствовала у двух территорий — Севастополя и Сахалинской области.

Максимальная задолженность в ЦФО оказалась у Московской (96,8 млрд.), Белгородской (39,8 млрд.), Ярославской (39,5 млрд.) областей. Доля Липецкой области в общем объеме госдолга — 0,68%, за месяц она сократилась на 0,3 процентных пункта.