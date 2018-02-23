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Дмитрий Песков прокомментировал слова актера Серебрякова о России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова актера Алексея Серебрякова, который ранее заявил о том, что национальная идея России заключается "в силе, наглости и хамстве".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мнение актера Алексея Серебрякова о якобы «национальной идее» не имеет значения для Кремля, - передает RT.
«Кремль не относится к его позиции», — сказал представитель главы государства.
Несколько дней назад в интервью блогеру Юрию Дудю Серебряков заявил, что «сила, наглость и хамство» стали неотъемлемой частью русской национальной идеи и что можно заметить возвращение «лихих девяностых», если отъехать от Москвы на 30 — 70 км.
На следующий день Серебряков заявил, что не жалеет о вызвавших негативный резонанс в обществе словах.
«Я дал интервью — и дал. Что там комментировать? Какие непонимания? Я просто дал интервью, оно не письменное, есть на экране. Я что сказал, то и сказал. Ну, записали и записали в русофобы. Меня вообще особо не интересует мнение кого-то обо мне, кроме мнения моей жены», — заявил актер.
Кроме того, Серебряков заявил, что в России нет гражданского общества и «у нас все возлагается на человека», однако уточнил, что сам от российского гражданства не отказывался (не прояснив причину оставления в гражданстве РФ).
После этого заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин сравнил Серебрякова с Павлом Смердяковым — персонажем-русофобом из романа Достоевского «Братья Карамазовы», который ненавидит Россию и считает, что «русский народ надо пороть».
«Я всю Россию ненавижу», — Серебряков сыграл Смердякова», — написал вице-премьер в своем в твиттере.
В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко, удостоенный Гран-при кинофестиваля в Перудже за экранизацию повести Михаила Булгакова «Собачье сердце», назвал поведение Серебрякова подлостью.
«Я снимал его в двух фильмах, оба были предельно патриотичны. Тогда он не заявлял ничего подобного. Что с ним случилось сейчас, я не знаю. Национальная идея России — любить свою родину. И эта идея позволяла нам выживать на протяжении столетий, будучи, мягко говоря, в не сильно благожелательном окружении. Серебряков хороший артист, кстати. Но хороший артист не значит умный человек.
Если он не желает любить свою родину, то и работать ему здесь не стоило, и деньги получать. С его стороны это не очень логично и подловато. Он может оставаться там, где царят «сила, наглость и хамство», — указал парламентарий.
Писатель Сергей Лукьяненко призвал Серебрякова не проецировать на всех россиян личные недостатки, - передает ФАН.
«Серебряков замечательно проиллюстрировал два из перечисленных качеств на своем примере: наглость и хамство. Но вряд ли стоит собственные пороки выдавать за пороки народа, к которому ты когда-то принадлежал», — заявил Лукьяненко, намекая на то, что Серебряков уже больше пяти лет не живет в России.
Писатель также добавил, что государству не следует выделять деньги на съемки фильмов, в которых снимается Серебряков.
«Пусть он снимается в Канаде, выступает на каких-нибудь елках для иммигрантов», — пояснил Лукьяненко.
Режиссер Карен Шахназаров указал на невостребованность Серебрякова как актера на Западе и не исключил корыстных мотивов данного высказывания актера.
«Человек выбрал местом жительства Канаду. Это, безусловно, его право. Человек при этом постоянно работает в России и зарабатывает немалые деньги. Я не слышал, чтобы актер Серебряков был востребован где-нибудь в Канаде, в США или других странах.
Зачем же ты после этого выступаешь с такими заявлениями? Какая в этом нужда? Для того чтобы получить какие-то плюсы на своей новой родине? Это некрасиво и бесчестно», — указал режиссер.
Режиссер Андрей Кончаловский отметил, что позиция Серебрякова вызывает у него только сочувствие, а депутат Госдумы Виталий Милонов указал на проблемы самого Серебрякова.
«Если у этого беглого такие ощущения — это и отражает не приоритеты России, а внутренний мир господина Серебрякова и его алгоритм общения с внешними факторами в нашей стране», — пояснил парламентарий.
В начале 2012 года Серебряков эмигрировал вместе с семьей в Канаду, причиной отъезда, по его словам, стала сложившаяся в России неблагоприятная социальная обстановка, связанная с ростом агрессии и нетерпимости, несоблюдение властями гражданских прав населения, - пишет Газета.ru.
Блин чё за фигня?