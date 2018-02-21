Общество

сегодня, 11:32

В ЛИКе - новый гендиректор

7 2867
#ЛИК
В ЛИКе - новый гендиректор

Уже третий за полгода.

Как уже сообщал GOROD48, вчера комиссия Липецкого горсовета по этике согласилась с заявлением Валерия Клевцова, гендиректора Липецкой ипотечной корпорации, о досрочном сложении депутатских полномочий. Теперь дело - за сессией горсовета, которая официально подтвердит освобождение Валерия Клевцова от обязанностей депутата.

Вчера же в АО «ЛИК» представили нового исполняющего обязанности директора организации. Им стал не известный в корпорации Сергей Молчанов. Сотрудникам ЛИКа, являющемся застройщиком микрорайонов «Елецкий» и «Романово», о нем известно только то, что ранее, лет десять тому назад, Молчанов был гендиректором липецкого ООО «СУ-9 «Липецкстрой», а потом, в 2002-м, вместе с несколькими товарищами зарегистрировал ООО «Строитель».

Таким образом, Сергей Молчанов стал уже третьим после ареста в июле 2017 года гендиректора ЛИКа Валерия Клевцова, директором организации с приставкой и.о. До него Липецкой ипотечной корпорацией руководили Вера Алабушева и Вадим Исаев.

Напомним, что Валерия Клевцова обвиняют по трем эпизодам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 204 УК РФ («коммерческий подкуп»). По делу проходит и его бывшая супруга, предприниматель - Любовь Клевцова, которая обвиняется по ч.3 ст. 204.1 УК РФ («посредничество в коммерческом подкупе»). Арест как мера пресечения Валерию Клевцову и его бывшей жене продлен до 18 марта.

В настоящее время ЛИК выбился из графика строительства в «Елецком» двух домов. На недавней встрече с дольщиками в мэрии первый заместитель начальника областного управления строительства и архитектуры Александр Пушилин сообщил, что дом 2.9 будет сдан в эксплуатацию до конца этого года, а огромная, на четыре подъезда, двадцатиэтажка 3.1 - в следующем году. 

P.S. На момент публикации ни начальник областного управления строительства и архитектуры Андрей Шорстов, ни новый и.о. ЛИКа Сергей Молчанов оказались не доступны для комментариев.
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#ЛИК

Комментарии (7)

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долевик

35 минут назад
Уважаемый автор статьи, ЛИК строит в настоящее время 5 домов. И по всем 5-ти домам наблюдается отставание от графика строительства. Дом 2-9 они должны были сдать до 01.06.2017 г.
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Тю!

50 минут назад
...продлили до 18 марта....какая интересная дата :-D
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О как!!!

сегодня, 13:20
Что-то меняются чересчур часто! Исаева только пару недель как назначили
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Да уж!

сегодня, 12:25
@не известный@
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Всех на нары!

сегодня, 12:24
Комментарии они дадут следователю.
ответить

Уже

сегодня, 12:12
Уже 3 дома! Через месяц будет 5 домов с просрочкой и ни один не достроен до конца. Работы не ведутся!
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ВНИМАНИЕ ! ГАЗ - КОНТРОЛЬ ОБМАН!!!!!

сегодня, 11:45
ЭТи лже-газовщики ходят по квартирам в частности к пожилым людям и с умным видом предлагают установить пожарную сигнализацию , запугивают штрафами при отказе от установки прибора ГАз -контроля !
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