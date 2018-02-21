В ЛИКе - новый гендиректор

Уже третий за полгода.

Как уже сообщал GOROD48, вчера комиссия Липецкого горсовета по этике согласилась с заявлением Валерия Клевцова, гендиректора Липецкой ипотечной корпорации, о досрочном сложении депутатских полномочий. Теперь дело - за сессией горсовета, которая официально подтвердит освобождение Валерия Клевцова от обязанностей депутата.



Вчера же в АО «ЛИК» представили нового исполняющего обязанности директора организации. Им стал не известный в корпорации Сергей Молчанов. Сотрудникам ЛИКа, являющемся застройщиком микрорайонов «Елецкий» и «Романово», о нем известно только то, что ранее, лет десять тому назад, Молчанов был гендиректором липецкого ООО «СУ-9 «Липецкстрой», а потом, в 2002-м, вместе с несколькими товарищами зарегистрировал ООО «Строитель».



Таким образом, Сергей Молчанов стал уже третьим после ареста в июле 2017 года гендиректора ЛИКа Валерия Клевцова, директором организации с приставкой и.о. До него Липецкой ипотечной корпорацией руководили Вера Алабушева и Вадим Исаев.



Напомним, что Валерия Клевцова обвиняют по трем эпизодам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 204 УК РФ («коммерческий подкуп»). По делу проходит и его бывшая супруга, предприниматель - Любовь Клевцова, которая обвиняется по ч.3 ст. 204.1 УК РФ («посредничество в коммерческом подкупе»). Арест как мера пресечения Валерию Клевцову и его бывшей жене продлен до 18 марта.



В настоящее время ЛИК выбился из графика строительства в «Елецком» двух домов. На недавней встрече с дольщиками в мэрии первый заместитель начальника областного управления строительства и архитектуры Александр Пушилин сообщил, что дом 2.9 будет сдан в эксплуатацию до конца этого года, а огромная, на четыре подъезда, двадцатиэтажка 3.1 - в следующем году.



P.S. На момент публикации ни начальник областного управления строительства и архитектуры Андрей Шорстов, ни новый и.о. ЛИКа Сергей Молчанов оказались не доступны для комментариев.

