Прокуратура проведет проверку сообщения родителей об отравлении детей в школе

Прокуратура области поручила прокуратуре Октябрьского района Липецка провести проверку по информации о массовом отравлении первоклассников в столовой школы № 18.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, в случае подтверждения, что причиной ухудшения состояния здоровья детей, стали нарушения при организации их питания в школьной столовой, будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования по привлечению виновных должностных лиц к установленной законом ответственности.

Напомним, что родители учеников первых классов заявили, что их детям стало плохо после обеда в школьной столовой.