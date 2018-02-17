Общество

вчера, 16:56

Прокуратура проведет проверку сообщения родителей об отравлении детей в школе

19 1985
#отравление
1
Прокуратура проведет проверку сообщения родителей об отравлении детей в школе

Прокуратура области поручила  прокуратуре Октябрьского района Липецка провести проверку по информации о массовом отравлении первоклассников в столовой школы № 18. 

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, в случае подтверждения, что причиной ухудшения состояния здоровья детей, стали нарушения при организации их питания в школьной столовой, будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования по привлечению виновных должностных лиц к установленной законом ответственности.

Напомним, что родители учеников первых классов заявили, что их детям стало плохо после обеда в школьной столовой.

19 1985
#отравление
1

Комментарии (19)

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О просроченной колбасе и масле в статье выше

сегодня, 00:30
Вообще это бесчеловечно, проводить эксперименты на детях просроченной едой.
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Гость

вчера, 23:07
Между прочим в школу сообщили уже после того как посетили инфекционку, так что сговор исключён.
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Ник

вчера, 22:20
Факт отравления как раз таки подтвердили в инфекционке и станция скорой помощи. Поверьте Тоже мамы и тоже Папы этот говносрач не кому не выгоден. Родители хотят справедливости!!!
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Тоже мама

вчера, 22:10
Оля, чтобы подтвердить факт отравления надо ребенка положить в больницу и взять анализы. Я лежала там с ребенком и знаю условия. Одну я ее туда не положила бы.
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Ира

вчера, 21:55
ОПЕКУН-ты зае@л со своими накачиваниями,рекламу делаешь чтоли.без тебя знают
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Оля

вчера, 21:52
Почему врачи не подтвердили отравление?не могут же они быть в сговоре.значит,не было отравление
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18

вчера, 20:44
Ну, теперь детям чьи родители написали в прокуратуру житья не будет. Шведун сожрёт просто
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Пробел!!!!

вчера, 19:49
Сергей Иванович, мы даже не сомневаемся!ну хоть столовую в порядок приведут,после всех проверок!!!
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Пробел!!!!

вчера, 19:49
Сергей Иванович, мы даже не сомневаемся!ну хоть столовую в порядок приведут,после всех проверок!!!
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Ник

вчера, 19:31
Александр, если бы ваша деточка отравилась вы бы по другому запели. Это ещё не все родители отреагировали. Считайте, что вам повезло.
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