вчера, 16:56
Прокуратура проведет проверку сообщения родителей об отравлении детей в школе
Прокуратура области поручила прокуратуре Октябрьского района Липецка провести проверку по информации о массовом отравлении первоклассников в столовой школы № 18.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, в случае подтверждения, что причиной ухудшения состояния здоровья детей, стали нарушения при организации их питания в школьной столовой, будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования по привлечению виновных должностных лиц к установленной законом ответственности.
Напомним, что родители учеников первых классов заявили, что их детям стало плохо после обеда в школьной столовой.
О просроченной колбасе и масле в статье выше
Гость
Ник
Тоже мама
Ира
Оля
18
Пробел!!!!
Пробел!!!!
Ник