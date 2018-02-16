вчера, 17:55
С 16 февраля изменится схема маршрута №36
Департамент транспорта администрации города информирует о том, что с 16.02.2018 движение автобусов муниципального маршрута № 36 будет осуществляться по следующей схеме:
- в обратном направлении: Ж/д вокзал – ул.Гагарина – ул.Зегеля – Петровский проезд – пл.Революции – ул.Советская – пл.Победы – пр.Победы – Воронежское шоссе – ул.Минская – ул.Ангарская.
Подробную информацию о расписании движения транспорта общего пользования, в том числе время прохождения транспортного средства через конкретный остановочный пункт, можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефонам: 31-70-16, 31-80-15. Время отправления транспортных средств от конечных остановочных пунктов размещено на официальном сайте МУП «Липецкая городская транспортная компания».
кокс
кокс
Лена Тираспольская
ЛИНА
Доброжелатель
Доброжелатель
Житель Рудника
Валентина
Юрий
Валентина