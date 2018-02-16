Общество

вчера, 17:55

С 16 февраля изменится схема маршрута №36

21 2396
#транспорт
4
С 16 февраля изменится схема маршрута №36

Департамент транспорта администрации города информирует о том, что с 16.02.2018 движение автобусов муниципального маршрута № 36 будет осуществляться по следующей схеме:

- в прямом направлении: ул.Ангарская – ул.Минская – Воронежское шоссе – пр.Победы – пл.Победы – ул.Советская – пл.Революции – пл.Театральная – ул.Зегеля – ул.Гагарина – Ж/д вокзал;

- в обратном направлении: Ж/д вокзал – ул.Гагарина – ул.Зегеля – Петровский проезд – пл.Революции – ул.Советская – пл.Победы – пр.Победы – Воронежское шоссе – ул.Минская – ул.Ангарская.

Подробную информацию о расписании движения транспорта общего пользования, в том числе время прохождения транспортного средства через конкретный остановочный пункт, можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефонам: 31-70-16, 31-80-15. Время отправления транспортных средств от конечных остановочных пунктов размещено на официальном сайте МУП «Липецкая городская транспортная компания».

21 2396
#транспорт
4

Комментарии (21)

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кокс

16 минут назад
Житель Рудника, Автобус №345 с дня на день закроется поговаривают! а №346 продлят вам по Ударникоков Юношеской до пос Сырский если перевозчик на это не пойдет заменят муниципальным например №46
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кокс

18 минут назад
ужас какой то там всего 4 автобуса на линии теперь маршрут в 2 раза больше станет интревал 2 часа ?
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Лена Тираспольская

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ЛИНА

сегодня, 00:10
кто это придумывают сами то хоть пробывали ездить на ,в основном этот маршрут разгружает жд вокзал и ц рынок ,,зачем Советская и далее,,,,,,,,,,,, ,утром маршрутки провезли на работу и город пустой
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Доброжелатель

вчера, 22:34
Житель Рудника, Согласен. Замерзнуть можно будет при -25 градусах.
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Доброжелатель

вчера, 22:33
Сделали ужас. Народа совсем не будет для того, чтобы кататься по всему городу о ЖД.
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Житель Рудника

вчера, 22:15
Вы там совсем тронулись? Зачем дублировать 315 автобус? Делайте новый маршрут, если так уж приспичило (а лучше по линии 35 маршрута) Теперь с 7 мкр вечером не уедешь. Только 35, который ходит после 18 раз в полчаса - минут 40.
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Валентина

вчера, 22:06
Юрий, с пересадкой?
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Юрий

вчера, 21:58
Валентина , через улицу Гагарина!
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Валентина

вчера, 21:30
Скажите, а как добраться до улицы Терешковой?
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