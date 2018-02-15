Происшествия

вчера, 21:27

В Липецкой области 11-летний хоккеист погиб на тренировке

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#несчастный случай
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В Липецкой области 11-летний хоккеист погиб на тренировке

Шайба попала ребенку в шею.

Сегодня в ледовом дворце Ельца во время тренировки по хоккею получил смертельную травму 11-летний мальчик: в шею ребенка попала шайба. Эту информацию GOROD48 подтвердили в правоохранительных органах.

По предварительным данным, мальчик находился на дополнительной тренировке с ребятами 2003 года рождения. Частью занятия были броски по воротам. Когда они закончились, ребенок начал собирать разбросанные шайбы, и в этот момент один из старших детей бросил по воротам - шайба попала мальчику в шейный позвонок. Он умер практически мгновенно. 

По факту гибели ребенка проводится проверка.

Это не первый случай, когда в спортивных секциях Ельца погибают дети. 28 мая прошлого года в спорткомплексе "Локомотив" во время тренировки по кикбоксингу  15-летний подросток получил травму  и умер во время реанимационных мероприятий. 
64 6444
#несчастный случай
6

Комментарии (64)

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М

46 минут назад
Мы все хотим страну нормальную,жить хорошо.не получится,потому что 80% тут пишущих дебилы конченые.заткните е..б..л..а ,у людей горе!
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BLOOD_JO

сегодня, 01:08
Спецом целился, скорее всего.
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Опять елец

сегодня, 00:56
Жжет
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...

сегодня, 00:43
дисциплина на тренировке должна быть железной, все упражнения только по свистку и под контролем старшего а здесь очень много проф. вопросов к тренерам
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игрок

сегодня, 00:43
такого тренера гнать надо вон!!!!!да ещё и срок дать ослу!!!!шайбы мальчишка собирал по установке тренера!!!!!куда он смотрел????раз щелкать разрешил в сторону ворот???!!!судить такого тренера и больше не подпускать к работе с детьми!!!!!
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Однако

сегодня, 00:42
здох ребёнок ещё наражают
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Однако

сегодня, 00:41
хочется сказать родителям,куда вы смотрели,вам что жизнь ребёнка не цена,убивать таких родителей.
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Хоккей Ледовый

сегодня, 00:37
Все виноваты и игрок и тренер, нахеpa лупить в ту сторону где младший шайбы собирал? А так если игрок 2003 года из ельца ещё не уехал с хоккейм можно завязывать и повод как раз теперь железный. У нас тренера в конце тренировке когда игра идёт, вообще не следят, стоят у борта пи.....дят, обсуждают скок денег за дополнительные тренировки собрать, не знаю как где, а у нас в ледовом зажрались, на общих тренировках тренируют на oтьeбиcь, мол только дополнительные платные по 1000 за тренеровку дадут результат (500 тренеру 500 за лёд), 1000 за занятие просто оxyeли, сykи. Потом такие жертвы. Родителям СИЛ.
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Пэтриот

сегодня, 00:33
Шайба была пиндоская и наверняка отравленная. Скрепим скрепы скрепче, братья скрепки!
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Семен

сегодня, 00:16
А кто тренер? Фамилию кто-нибудь знает?
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