Происшествия
вчера, 21:27
В Липецкой области 11-летний хоккеист погиб на тренировке
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Шайба попала ребенку в шею.
Сегодня в ледовом дворце Ельца во время тренировки по хоккею получил смертельную травму 11-летний мальчик: в шею ребенка попала шайба. Эту информацию GOROD48 подтвердили в правоохранительных органах.
По предварительным данным, мальчик находился на дополнительной тренировке с ребятами 2003 года рождения. Частью занятия были броски по воротам. Когда они закончились, ребенок начал собирать разбросанные шайбы, и в этот момент один из старших детей бросил по воротам - шайба попала мальчику в шейный позвонок. Он умер практически мгновенно.
По факту гибели ребенка проводится проверка.
Это не первый случай, когда в спортивных секциях Ельца погибают дети. 28 мая прошлого года в спорткомплексе "Локомотив" во время тренировки по кикбоксингу 15-летний подросток получил травму и умер во время реанимационных мероприятий.
По предварительным данным, мальчик находился на дополнительной тренировке с ребятами 2003 года рождения. Частью занятия были броски по воротам. Когда они закончились, ребенок начал собирать разбросанные шайбы, и в этот момент один из старших детей бросил по воротам - шайба попала мальчику в шейный позвонок. Он умер практически мгновенно.
По факту гибели ребенка проводится проверка.
Это не первый случай, когда в спортивных секциях Ельца погибают дети. 28 мая прошлого года в спорткомплексе "Локомотив" во время тренировки по кикбоксингу 15-летний подросток получил травму и умер во время реанимационных мероприятий.
64 6444
М
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