Общество

20 минут назад

Сотрудницу банка подозревают в мошенничестве

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#мошенничество
Сотрудницу банка подозревают в мошенничестве

В ходе выездного приема к прокурору Задонского района обратились жители села Калабино по вопросу невыплаты им  причитающихся денежных средств.

Установлено, что местная жительница, работая в должности ведущего специалиста по обслуживанию частных лиц Липецкого отделения Сбербанка,  используя свое служебное положение совершила хищение денежных средств на общую сумму более 60 тыс. руб. с лицевых счетов трех пенсионеров, один из которых является инвалидом 1 группы.

Поскольку  указанные действия образуют состав уголовно наказуемого деяния, прокурор направил материалы проверки в территориальный отдел полиции для возбуждения уголовных дел по ч.3 ст.159 Уголовного кодекса РФ.

В настоящее время уголовные дела возбуждены, надзор за соблюдением законности на всех этапах расследования осуществляет прокуратура района.

Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере,  наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей либо принудительными работами на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового, сообщает прокуратура Липецкой области.

371
#мошенничество

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