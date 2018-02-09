В Липецкой области будут судить налетчиков на АЗС

Прокурор Ельца утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту двух разбойных нападений на операторов - кассиров АЗС.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, обвинение в разбое и незаконном хранении оружия предъявлено двум жителям Ельца.

Как установлено материалами уголовного дела, в апреле 2017 года обвиняемые, заранее подготовившись, закрыв лица балаклавами, напали на оператора - кассира АЗС, используя для пневматический пистолет, и похитили из кассы 7500 рублей, после чего на своем автомобиле скрылись с места преступления.

Аналогичное преступление они совершили в мае того же года.

При этом на отказ оператора - кассира передать выручку один из преступников произвел в него выстрел.

Добычей преступников стали 10 988 рублей.

Кроме того, по версии следствия, в 2010 году вблизи реки Быстрая Сосна обвиняемые нашли и присвоили самодельной пистолет калибра 9 мм и четыре патрона к пистолетам конструкции Макарова «ПМ», и Стечкина «АПС», а также стреляющую ручку калибром 5,6 мм, и девять патронов кольцевого воспламенения 5,6 мм.

В ходе следствия оружие и боеприпасы были изъяты у обвиняемых сотрудниками полиции.

Признав собранные по делу доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Санкция ст. 162 ч. 2 Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей либо без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.