Происшествия

сегодня, 11:03

В Липецкой области будут судить налетчиков на АЗС

3 1794
#разбой
1
В Липецкой области будут судить налетчиков на АЗС

Прокурор Ельца утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту двух разбойных нападений на операторов - кассиров АЗС.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, обвинение в разбое и незаконном хранении оружия предъявлено двум жителям Ельца. 

Как установлено материалами уголовного дела, в апреле 2017 года обвиняемые, заранее подготовившись, закрыв лица балаклавами, напали на оператора - кассира АЗС, используя для пневматический пистолет, и похитили из кассы 7500 рублей, после чего на своем автомобиле скрылись с места преступления.

Аналогичное преступление они совершили в мае того же года.

При этом на отказ оператора - кассира передать выручку один из преступников произвел в него выстрел.

Добычей преступников стали 10 988 рублей.

Кроме того, по версии следствия, в 2010 году вблизи реки Быстрая Сосна обвиняемые нашли и присвоили самодельной пистолет калибра 9 мм и четыре патрона к пистолетам конструкции Макарова «ПМ», и Стечкина «АПС», а также стреляющую ручку калибром 5,6 мм, и девять патронов кольцевого воспламенения 5,6 мм.

В ходе следствия оружие и боеприпасы были изъяты у обвиняемых сотрудниками полиции.

Признав собранные по делу доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Санкция ст. 162 ч. 2 Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей либо без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.

 

3 1794
#разбой
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

скрипу

сегодня, 12:01
2 года! Если заплатят 1 млн, то только год. А если подмаслят 2-3 ляма, то условно. Но конечно не в этом случае, сначала надо поиметь эти мильёны, а эти на 2-х взяли 18 тыр))))
ответить

аналитик

сегодня, 11:37
Вот трепло на речке оружие нашли ? По 15 лет "строгача на уши . чтоб другим неповадно было
ответить

skrip

сегодня, 11:24
Ну нагородили.Таково без такого или этак через за так.Получается можно попросить 2 без того сего. и за одно без этого.
ответить

Еще в рубрике

Причина массового умопомрачения липецких школьников осталась тайной
#госпитализация детей
15
Причина массового умопомрачения липецких школьников осталась тайной

сегодня, 11:40

Происшествия
Двое липчан украли 414 кг картошки
#кража #картофель
7
Двое липчан украли 414 кг картошки

сегодня, 11:33

Происшествия
Поиски пропавшего мальчика продолжатся сегодня
#пропавшие без вести #Давид Востриков
11
Поиски пропавшего мальчика продолжатся сегодня

сегодня, 09:23

Происшествия
На трассе «Дон» опрокинулся «Фольксваген»
#авария #ДТП
2
На трассе «Дон» опрокинулся «Фольксваген»

сегодня, 09:07

Происшествия
Четыре автомобиля не поделили мост через Каменный лог
#авария #ДТП
51
Четыре автомобиля не поделили мост через Каменный лог

сегодня, 07:39

Происшествия
В ДТП под Воронежем пострадал липчанин
#дтп
2
В ДТП под Воронежем пострадал липчанин

вчера, 16:57

Происшествия