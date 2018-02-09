Общество

сегодня, 09:36

Липчанин получил жилье на телешоу

9 4294
#телешоу #суд
Липчанин получил жилье на телешоу

Запись выйдет в эфир сегодня.

Липчанин Александр Мазаев сыграл в судебном телешоу на телеканале «Мир». Как сообщил GOROD48 сам актер, запись его участия в проекте «Дела семейные. Новые истории» выйдет в эфир в пятницу, в 15 часов.


Серия с участием Александра Мазаева называется «Неродненький Внучок». В зале суда, а на самом деле — съемочной студии, персонаж липчанина Никита Зайцев отстаивал свое право на получение наследства бабушки. Но ее сын отказался признавать иск. Когда бабуля была еще жива, она взяла на иждивение ребенка дочери Никиту. Теперь он пришел в суд, чтобы отстоять свое право на половину дома умершей.

В ходе шоу выяснились крайне пикантные детали.
9 4294
#телешоу #суд

Комментарии (9)

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Малахов

13 минут назад
Пришел бы к нам на шоу, мы б его жестоко изнасиловали на всю страну!
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Сука

сегодня, 11:49
Верх идиотизма. И не жалко время тратить на такую херь? кто в нормальном умственно и психически здравии может это смотреть? Лучше уж цирковые предвыборные агиташки.
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Сколько платят?

сегодня, 11:21
за участие. интересно
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48

сегодня, 11:10
вы там с дуба * ? вы чё в новости подаёте? за что Вам деньги платят?
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Солнце

сегодня, 10:40
Очень странно, что бабушка не подумала о завещании, и поставила своего внука в такую ситуацию.
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Артем

сегодня, 10:29
не чего святого у мужика нет - мудак он.
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666

сегодня, 10:24
Это не отец это чухня! такие отцы в старости очень пожалеют что избегали родную кровь.
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Малах-за...дутый

сегодня, 09:59
уе...ки играют на чувствах таких же уе...бков . под разговоры о патриотизме вере и семье
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Наташа

сегодня, 09:58
Вот это достижение. Просто народный артист))) ну и новости в Липецке))
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