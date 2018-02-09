Липчанин получил жилье на телешоу

Запись выйдет в эфир сегодня.

Липчанин Александр Мазаев сыграл в судебном телешоу на телеканале «Мир». Как сообщил GOROD48 сам актер, запись его участия в проекте «Дела семейные. Новые истории» выйдет в эфир в пятницу, в 15 часов.





Серия с участием Александра Мазаева называется «Неродненький Внучок». В зале суда, а на самом деле — съемочной студии, персонаж липчанина Никита Зайцев отстаивал свое право на получение наследства бабушки. Но ее сын отказался признавать иск. Когда бабуля была еще жива, она взяла на иждивение ребенка дочери Никиту. Теперь он пришел в суд, чтобы отстоять свое право на половину дома умершей.



В ходе шоу выяснились крайне пикантные детали.