Ушуисты Липецка в чемпионате ЦФО в среднем завоевали по полторы медали на брата (ФОТО)

Наши земляки добыли 21 награду разного достоинства.

В Воронеже сегодня завершились чемпионат и первенство ЦФО по ушу-таолу. Выступление спортсменов Липецкой области превзошло самые смелые ожидания – 21 медаль, из которых 10 «золотых», 8 «Серебряных» и 3 «бронзовые».







Героиней турнира стала Виктория Цандекова, которая четырежды (!) поднималась на высшую ступень пьедестала почета – в гуньшу (приемы с шестом), дуйлянь (тренировочный бой с партнером с одинаковым оружием), чанцюань (без оружия, «длинный кулак») и в многоборье. «довеском» к этой внушительной коллекции стало «серебро» в цзяньшу (владение мечом).







С наградами всех достоинств вернулась домой Софья Широбоких: «золото» в дуйлянь, «серебро» в чанцюань, «бронза» в гуньшу.







По две медали высшей пробы завоевали Денис Сапрыкин и Юлия Божкова.







Спортсменов подготовили тренеры Павел Демин, Роман Цандеков, Наби Исмаилов.







Отметились наши земляки и на судейском поприще. Группа липчан во главе с президентом областной федерации ушу Андреем Дмитриевым отлично отработала турнир в качестве арбитров.

Сильнейшие спортсмены, тренеры и судьи получили приглашение выступить в первенстве России по ушу, которое пройдет в апреле в Москве.









