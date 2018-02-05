Спорт

вчера, 18:40

Ушуисты Липецка в чемпионате ЦФО в среднем завоевали по полторы медали на брата (ФОТО)

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#Ушу-таолу
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Ушуисты Липецка в чемпионате ЦФО в среднем завоевали по полторы медали на брата (ФОТО)

Наши земляки добыли 21 награду разного достоинства.

В Воронеже сегодня завершились чемпионат и первенство ЦФО по ушу-таолу. Выступление спортсменов Липецкой области превзошло самые смелые ожидания – 21 медаль, из которых 10 «золотых», 8 «Серебряных» и 3 «бронзовые».

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Героиней турнира стала Виктория Цандекова, которая четырежды (!) поднималась на высшую ступень пьедестала почета – в гуньшу (приемы с шестом), дуйлянь (тренировочный бой с партнером с одинаковым оружием), чанцюань (без оружия, «длинный кулак») и в многоборье. «довеском» к этой внушительной коллекции стало «серебро» в цзяньшу (владение мечом).

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С наградами всех достоинств вернулась домой Софья Широбоких: «золото» в дуйлянь, «серебро» в чанцюань, «бронза» в гуньшу.

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По две медали высшей пробы завоевали Денис Сапрыкин и Юлия Божкова.

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Спортсменов подготовили тренеры Павел Демин, Роман Цандеков, Наби Исмаилов.

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Отметились наши земляки и на судейском поприще. Группа липчан во главе с президентом областной федерации ушу Андреем Дмитриевым отлично отработала турнир в качестве арбитров.

Сильнейшие спортсмены, тренеры и судьи получили приглашение выступить в первенстве России по ушу, которое пройдет в апреле в Москве.

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#Ушу-таолу
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Комментарии (3)

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Президиум федерации

вчера, 22:56
Выражаем благодарность спортсменам, тренерам, администратору Лещенко Л., членам федерации-родителям! Это наша общая победа!
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Ушуист

вчера, 22:41
Круто! Молодцы! Только не Виктория Цандекова, а Валерия Цандекова
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Созо

вчера, 22:29
Молодцы!!! Ух и взгляд у тебя Андрей))) хитрющий)))))
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