Общество

вчера, 12:53

Липецк, Усмань и Доброе закружились в вальсе

1037
#вальс #Сталинградская битва
2
Липецк, Усмань и Доброе закружились в вальсе

Липчане приняли участие во всероссийской акции «Память в танце. Случайный вальс», посвящённой победе в Сталинградской битве.

Липчане приняли участие во всероссийской акции «Память в танце. Случайный вальс», посвящённой Дню воинской славы 2 февраля – победе в Сталинградской битве.

Как сообщает Народный фронт в Липецкой области, акция прошла в Липецке, Усмани и селе Доброе. Её активными участниками стали студенты усманских колледжей и старшеклассники липецких школ. В Усмани студенты кружились в вальсе на центральной городской площади, в Липецке – в здании городского дворца молодёжи «Октябрь».

- Символично, что песня «Случайный вальс» была написана композитором Марком Фрадкиным и поэтом Евгением Долматовским по дороге из Сталинграда на Курскую дугу в город Елец. На остановках Марк Фрадкин пел эту песню для бойцов. И вскоре песня обогнала их. По приезде в Елец авторы услышали её уже в исполнении солдат. Получается, что именно на нашей липецкой земле впервые зазвучала эта замечательная композиция. Это удивительный факт, - отметила член команды "Молодежка ОНФ" Сабина Киянова.

Фото https://m.vk.com/onf_lip
img-big-0
img-big-1
img-big-2
img-small-0
img-small-1
img-small-2
1037
#вальс #Сталинградская битва
2

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В липецком авиацентре стартовал месячник сплочения воинского коллектива
#авиацентр
4
В липецком авиацентре стартовал месячник сплочения воинского коллектива

57 минут назад

Общество
В Липецкой области прошли полёты в сложных условиях
#Липецкий авиацентр #лётчик
12
В Липецкой области прошли полёты в сложных условиях

вчера, 20:21

Общество
Липецких омоновцев проводили на Северный Кавказ
#ОМОН #Росгвардия
21
Липецких омоновцев проводили на Северный Кавказ

вчера, 17:19

Общество
Елец присоединился к акции в поддержку олимпийцев
#Елец #Олимпиада
19
Елец присоединился к акции в поддержку олимпийцев

вчера, 13:32

Общество
Около 4 тысяч липчан вышли поддержать российских спортсменов
#митинг #Олимпиада
79
Около 4 тысяч липчан вышли поддержать российских спортсменов

вчера, 13:25

Общество
Спасатели передают экстренное предупреждение
#шторм
24
Спасатели передают экстренное предупреждение

вчера, 12:30

Общество