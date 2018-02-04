Общество
вчера, 12:53
Липецк, Усмань и Доброе закружились в вальсе
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Липчане приняли участие во всероссийской акции «Память в танце. Случайный вальс», посвящённой победе в Сталинградской битве.
Липчане приняли участие во всероссийской акции «Память в танце. Случайный вальс», посвящённой Дню воинской славы 2 февраля – победе в Сталинградской битве.
Как сообщает Народный фронт в Липецкой области, акция прошла в Липецке, Усмани и селе Доброе. Её активными участниками стали студенты усманских колледжей и старшеклассники липецких школ. В Усмани студенты кружились в вальсе на центральной городской площади, в Липецке – в здании городского дворца молодёжи «Октябрь».
- Символично, что песня «Случайный вальс» была написана композитором Марком Фрадкиным и поэтом Евгением Долматовским по дороге из Сталинграда на Курскую дугу в город Елец. На остановках Марк Фрадкин пел эту песню для бойцов. И вскоре песня обогнала их. По приезде в Елец авторы услышали её уже в исполнении солдат. Получается, что именно на нашей липецкой земле впервые зазвучала эта замечательная композиция. Это удивительный факт, - отметила член команды "Молодежка ОНФ" Сабина Киянова.
Фото https://m.vk.com/onf_lip
Как сообщает Народный фронт в Липецкой области, акция прошла в Липецке, Усмани и селе Доброе. Её активными участниками стали студенты усманских колледжей и старшеклассники липецких школ. В Усмани студенты кружились в вальсе на центральной городской площади, в Липецке – в здании городского дворца молодёжи «Октябрь».
- Символично, что песня «Случайный вальс» была написана композитором Марком Фрадкиным и поэтом Евгением Долматовским по дороге из Сталинграда на Курскую дугу в город Елец. На остановках Марк Фрадкин пел эту песню для бойцов. И вскоре песня обогнала их. По приезде в Елец авторы услышали её уже в исполнении солдат. Получается, что именно на нашей липецкой земле впервые зазвучала эта замечательная композиция. Это удивительный факт, - отметила член команды "Молодежка ОНФ" Сабина Киянова.
Фото https://m.vk.com/onf_lip
1037