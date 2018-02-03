Общество
38 минут назад
В Липецке проходит спортивный праздник в поддержку олимпийцев
На митинг собрались несколько тысяч липчан.
Митинг-концерт в поддержку российских спортсменов на Олимпиаде – 2018 проходит на площади Петра Великого.
На грандиозном празднике в поддержку олимпийцев собрались профессиональные спортсмены, а также неравнодушные липчане, чтобы выразить свою позицию по поводу решения МОК об отстранении сильнейших спортсменов страны от участия в Олимпийских играх в Корее.
В программе праздника - выступления творческих коллективов Липецка, а также состязания и конкурсы для детей и взрослых.
В целях безопасности липчан вокруг площади Петра Великого установлено ограждение с рамками на входе, дежурят сотрудники полиции и народные дружинники.
Фото https://m.vk.com/gdm48, https://m.vk.com/msfplo
На грандиозном празднике в поддержку олимпийцев собрались профессиональные спортсмены, а также неравнодушные липчане, чтобы выразить свою позицию по поводу решения МОК об отстранении сильнейших спортсменов страны от участия в Олимпийских играх в Корее.
В программе праздника - выступления творческих коллективов Липецка, а также состязания и конкурсы для детей и взрослых.
В целях безопасности липчан вокруг площади Петра Великого установлено ограждение с рамками на входе, дежурят сотрудники полиции и народные дружинники.
Фото https://m.vk.com/gdm48, https://m.vk.com/msfplo
В нас плюнули
Зачем пришли не знаем
Патриот
Санёк
Совёнок
1