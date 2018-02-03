Общество

38 минут назад

В Липецке проходит спортивный праздник в поддержку олимпийцев

6 279
#митинг
В Липецке проходит спортивный праздник в поддержку олимпийцев

На митинг собрались несколько тысяч липчан.

Митинг-концерт в поддержку российских спортсменов на Олимпиаде – 2018 проходит на площади Петра Великого.

На грандиозном празднике в поддержку олимпийцев собрались профессиональные спортсмены, а также неравнодушные липчане, чтобы выразить свою позицию по поводу решения МОК об отстранении сильнейших спортсменов страны от участия в Олимпийских играх в Корее.

В программе праздника - выступления творческих коллективов Липецка, а также состязания и конкурсы для детей и взрослых.

В целях безопасности липчан вокруг площади Петра Великого установлено ограждение с рамками на входе, дежурят сотрудники полиции и народные дружинники.

Фото https://m.vk.com/gdm48, https://m.vk.com/msfplo
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6 279
#митинг

Комментарии (6)

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В нас плюнули

2 минуты назад
А мы утерлись и радуемся
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Зачем пришли не знаем

4 минуты назад
Главное тусовка
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Патриот

6 минут назад
Наши * самые * в мире !
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Санёк

9 минут назад
Больной молодняк, болеет больной головой, за больных рассеян.
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Совёнок

20 минут назад
А чего так поздно то начали, в 11 утра? Начинали бы уж часов в семь утра. Народа бы ещё больше собралось
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1

27 минут назад
Где грандиозность. Абосйать за ложную стать.
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