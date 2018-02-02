«Вольво» врезался в дорожное ограждение

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 3 человека.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 1 февраля в Липецке на улице Московской 28-летний водитель, управляя автомобилем «Лада-21703», допустил столкновение с автомобилем «Шевроле-Нива» под управлением 47-летнего водителя. В результате ДТП оба водителя получили различные травмы, обращались в лечебные учреждения, после оказания помощи им было назначено амбулаторное лечение.

В Задонском районе на трассе «Дон» 66-летний водитель «Вольво FH» допустил наезд на препятствие (металлическое барьерное ограждение). Пострадавший обратился в ГУЗ «Задонская МРБ», после оказания помощи отпущен.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 606 нарушений ПДД, среди них – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 5, неиспользование ремней безопасности – 87, детских удерживающих устройств – 2, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 53.