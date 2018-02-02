Липчан приглашают на митинг в поддержку российских спортсменов

Предполагается, что в митинге примут участие около 4 тыс. человек.

Митинг-концерт в поддержку российских спортсменов на Олимпиаде – 2018 пройдет в Липецке 3 февраля в 11.00 на площади Петра Великого. Здесь, как сообщает пресс-служба администрации города, соберутся профессиональные спортсмены, а также неравнодушные липчане, чтобы выразить свою позицию по поводу решения МОК об отстранении сильнейших спортсменов страны от участия в Олимпийских играх в Корее. Предполагается, что в митинге примут участие около 4 тыс. человек.



В двухчасовую программу мероприятия войдут выступления творческих коллективов Липецка, а также состязания и конкурсы для детей и взрослых. Так муниципальное автономное учреждение «Спортивный город» организует спортивно-игровую программу «Навстречу Олимпизму!», участник которой смогут испытать себя в эстафетах, направленных на развитие двигательной активности - «Меткий хоккеист», «Зимний лабиринт», «Фристайл». Для желающих посоревноваться в ловкости и выносливости эстафету из 12 станций подготовит городской детско-юношеский центр «Спортивный».

По традиционной схеме в целях безопасности липчан вокруг площади Петра Великого установят ограждение с рамками на входе, будут дежурить сотрудники полиции и народные дружинники.