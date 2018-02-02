Общество

вчера, 18:31

Липчан приглашают на митинг в поддержку российских спортсменов

63 966
#Олимпиада
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Липчан приглашают на митинг в поддержку российских спортсменов

 Предполагается, что в митинге примут участие около 4 тыс. человек.

Митинг-концерт в поддержку российских спортсменов на Олимпиаде – 2018 пройдет в Липецке 3 февраля в 11.00 на площади Петра Великого. Здесь, как сообщает пресс-служба администрации города, соберутся профессиональные спортсмены, а также неравнодушные липчане, чтобы выразить свою позицию по поводу решения МОК об отстранении сильнейших спортсменов страны от участия в Олимпийских играх в Корее. Предполагается, что в митинге примут участие около 4 тыс. человек.

В двухчасовую программу мероприятия войдут выступления творческих коллективов Липецка, а также состязания и конкурсы для детей и взрослых. Так муниципальное автономное учреждение «Спортивный город» организует спортивно-игровую программу «Навстречу Олимпизму!», участник которой смогут испытать себя в эстафетах, направленных на развитие двигательной активности - «Меткий хоккеист», «Зимний лабиринт», «Фристайл». Для желающих посоревноваться в ловкости и выносливости эстафету из 12 станций подготовит городской детско-юношеский центр «Спортивный».

По традиционной схеме в целях безопасности липчан вокруг площади Петра Великого установят ограждение с рамками на входе, будут дежурить сотрудники полиции и народные дружинники.

63 966
#Олимпиада
1

Комментарии (63)

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В В.

26 минут назад
Раша не наша . Спорт в ней это потеха чиновников и алигархов , шлибы они лесом.
ответить

Ну очень старый

вчера, 23:22
Григорьев, в СССР наши слесари и токари, лейтенанты, сержанты и майоры с полковниками от спорта побеждали любителей, которые оплачивали лед, стадион, билеты из своего кармана... Хотя бы почитай их воспоминания... Как им было стыдно, когда в Манчестере им говорили, что тут есть такой же завод, где ты сможешь показать, как ты на станке работаешь!
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Артурчик

вчера, 23:17
А я пойду на митинг, но после того, когда те спортсмены, которым не светит Олимпиада (не надо каждодневно тренироваться), * на митинг в поддержку инвалида-колясочника, который в нашем суде проиграл Квадре!
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Житель

вчера, 23:02
К нейтральным спортсменам и отношение нейтральное должно быть.
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Ы

вчера, 23:00
Спорт должен быть не по телевизеру
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Дёма

вчера, 22:58
Диванные качки раскукарекались
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??

вчера, 22:52
а зачем их поддерживать? олигархи есть, это их работа!
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@

вчера, 22:40
Бюджетников погонят с флагами воров
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спортсмен

вчера, 22:21
Завидуйте, неудачники! Пока вы по 12 часов горбатитесь на вашей вонючей работе, все спортсмены бухают и кайфуют в ресторанах и пляжах а потом раз-два в месяц договорной матч или соревнование под допингом, получаем свои миллионы и опять кайфовать. Работа для дураков!!!!
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Пэтриот

вчера, 22:13
Только лохи пойдут поддерживать этих дармоедов, получающих миллионы в месяц и ничего не делающих.
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