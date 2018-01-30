Общество

вчера, 16:55

В Липецке столкнулись четыре машины и автобус

15 6984
#дтп
7
В Липецке столкнулись четыре машины и автобус

В аварии есть пострадавший

Как рассказывают очевидцы, все началось с двух автомобилей «ВАЗ-2114» и "Лада Калина". Обе машины спускались по серпантину улицы Механизаторов. Когда они поравнялись, "Калина" ударила «четырнадцатую» в правый бок, от чего ее выбросило на полосу встречного движения под автобус. Чудом они остановились за несколько метров друг от друга. 

"Лада Калина", в свою очередь, также выехала на встречку, процарапала бок автобусу, врезалась в «Тойоту» и «Киа», после чего наконец-то остановилась. Когда к ней подбежали участники ДТП, у водителя все лицо было в крови, а в машине стоял запах перегара. Пассажир "Калины" смог самостоятельно выйти, и как пришел в себя покинул место ДТП. 

А вот водителя из машины доставали врачи службы медицины катастроф. Он в последствии был госпитализирован. Обращалась за помощью к врачам и женщина из корейской иномарки – она жаловалась на головную боль.
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15 6984
#дтп
7

Комментарии (15)

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Как гость
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Для Гостя

вчера, 22:14
Прежде чем вводить уголовную ответственность за пьянство за рулём, необходимо всех сотрудников ГИБДД, прокуроров и судей обязать пройти проверку на детекторе лжи по простым двум вопросам: получали ли вы хотя бы однократно взятки или незаконное вознаграждение и выносили ли вы незаконные решения. И только после переаттестации всех вышеперечисленных работников, можно вводить уголовную ответственность.
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Адвокат дьявола

вчера, 22:12
Артурчик , ну ты и урод....
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гоша

вчера, 21:24
Артурчик , ты просто днище
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Сергей 13

вчера, 20:40
"У водителя всё лицо было в крови",млять,я бы тоже его * расколотил два раза,мразь,из за такого быдла люди гибнут.Пены ему монтажной в дупло закачать.
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Ливий Матвей сборщик податей

вчера, 20:30
Пьяному калиноводу все сойдет с рук как всегда, выяснится что он без работный, живет в общежитинии и т.п., в лучшем случае обяжут платить по 500 р пострадавшим...
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Юля

вчера, 20:17
Мужик на калине никакой вообще был......урод просто, слов нет :(
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Артурчик

вчера, 19:46
У нас всяких пробитых дырявых, высерков вонючих шлюх, ура-ПУТриотов, потомственных сволочей, жлобов-импотентов, колхозных мудаков, микрочленов и просто быдла разных мастей наблюдается рабское поклонение иносраным жоповозкам с последующим онанизмом и фетишизмом.
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Артурчик

вчера, 19:37
За рулем отеч. автопрома, ПОПААВШЕГО в аварию, сидят обиженные на жизнь, конечно, не без исключений!
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Инотазогавнопром

вчера, 19:28
анна, киа делают из фольги и прессованного гавна
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гость

вчера, 18:53
Надо срочно вводить уголовную ответственность за пьянку за рулём!Думаю лет 5 строгача в самый раз....Сажать в отдельные тюрьмы и использовать без платно * ремонте и строительстве дорог...Иначе никак....
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