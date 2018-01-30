Общество
вчера, 16:55
В Липецке столкнулись четыре машины и автобус
В аварии есть пострадавший
Как рассказывают очевидцы, все началось с двух автомобилей «ВАЗ-2114» и "Лада Калина". Обе машины спускались по серпантину улицы Механизаторов. Когда они поравнялись, "Калина" ударила «четырнадцатую» в правый бок, от чего ее выбросило на полосу встречного движения под автобус. Чудом они остановились за несколько метров друг от друга.
"Лада Калина", в свою очередь, также выехала на встречку, процарапала бок автобусу, врезалась в «Тойоту» и «Киа», после чего наконец-то остановилась. Когда к ней подбежали участники ДТП, у водителя все лицо было в крови, а в машине стоял запах перегара. Пассажир "Калины" смог самостоятельно выйти, и как пришел в себя покинул место ДТП.
А вот водителя из машины доставали врачи службы медицины катастроф. Он в последствии был госпитализирован. Обращалась за помощью к врачам и женщина из корейской иномарки – она жаловалась на головную боль.
"Лада Калина", в свою очередь, также выехала на встречку, процарапала бок автобусу, врезалась в «Тойоту» и «Киа», после чего наконец-то остановилась. Когда к ней подбежали участники ДТП, у водителя все лицо было в крови, а в машине стоял запах перегара. Пассажир "Калины" смог самостоятельно выйти, и как пришел в себя покинул место ДТП.
А вот водителя из машины доставали врачи службы медицины катастроф. Он в последствии был госпитализирован. Обращалась за помощью к врачам и женщина из корейской иномарки – она жаловалась на головную боль.
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