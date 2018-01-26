Спасатель из Липецка оказалась самой быстрой

Сотрудники МЧС приняли участие в соревнованиях по плаванию.

Сборная команда Главного управления МЧС России по Липецкой области приняла участие в соревнованиях по плаванию среди силовых структур, посвященных 95-летию образования общества «Динамо».



В личном зачете сильнейшим стал представитель Главного управления МЧС России по Липецкой области - помощник начальника караула 6 ПСЧ ФГКУ «3 ОФПС по Липецкой области» прапорщик внутренней службы Максим Тихомиров и старший диспетчер службы оперативного обеспечения ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Липецкой области» старший лейтенант внутренней службы Анна Подзорова, занявшая первое место в личном зачете среди женщин.



По итогам соревнований команда Главного управления МЧС России по Липецкой области стала бронзовым призером, уступив всего несколько секунд командам УФСБ и УМВД по Липецкой области, сообщает ГУ МЧС региона.