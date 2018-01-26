На липецких катках сегодня с 7 утра наращивают лёд

Липчане жалуются на бесплатные катки.

Липчане жалуются на качество льда на липецких катках.

- Только вчера в районе Манежа (улица 50 лет НЛМК) был каток, который родители и дети каждый день сами чистили и сами катались, - сообщил накануне в соцсетях горожанин Олег Родивилов. - Это было отличное место, на котором собирался весь район. Сегодня его залили и этим все испортили, видимо, технологию не соблюдали совершенно - в центре одни бугры, а по краям лёд вздыбился и провалился. Торопились при заливке, налили сразу много воды, верх замёрз, а внизу образовались полости с водой. Короче - это ужас! И все это перед выходными!

Как сообщил GOROD48 директор МАУ «Спортивный город» Дмитрий Дубровский, сегодня на муниципальных катках лёд наращивают с 7 утра.

- Я считаю ту жалобу не совсем обоснованной, - отметил Дмитрий Дубровский. - Каждый каток у нас проходит не одну, и не две-три, а по 8-12 заливок, чтобы лёд был хороший. Мы заливаем катки по 3 раза в день: утром, днём и вечером. Но когда мы проливаем их в вечернее время, лёд часто не успевает застыть - детишки, которых не остановишь, сразу выходят на каток и ломают свежий лёд, образуются сколы. Позавчера мы как раз пролили каток на Манеже вечером. Но сегодня с утра мы снова вышли на эту коробку. Но это же не платный, не крытый каток — мы не охраняем его. Вообще, как только каток залили — нужно никого на него не пускать. У дома №6 по улице Космонавтов и дома №38 по улице Циолковского это делают общественники, они никого не пускают на лёд до тех пор, пока он не застынет. Но вообще мы за всеми коробками тщательно следим, чистим от снега, а после того, как залили лёд, проходим по нему скребком, убираем шероховатости, потом второй раз медленно проливаем. У нас все коробки в хорошем состоянии! Но человеческий фактор всегда будет. Ведь нам звонят не только с критикой, гораздо чаще мы слышим от липчан слова благодарности! Сейчас, пока погода для заливки хорошая, мы вообще работаем без выходных - с 7 утра проливаем катки по кругу. Ведь при минус 5-6 градусах лёд очень долго застывает - чтобы он установился, нужно около суток. А сейчас - самое то!

Фото - Олег Родивилов, Татьяна Ларина



