После замужества усманская футболистка начала яростно забивать – в чужие и свои ворота

У "Чайки" на старте ни очков, ни табло, ни нормального света в зале. .

Усманская «Чайка» все-таки нашла возможность выступить в первенстве «Черноземья» по мини-футболу на выходных провела два матча на своей площадке. Правда, результаты встреч озадачили немногочисленных болельщиков дворца спорта «Новое поколение».

Подопечные пенсионера Анатолия Соломахина в первом матче были разгромлены (разгром в мини-футболе – разница в счете в пять и более мячей) «Калужаночкой» - 6:11, а во второй встрече были биты и второй командой из Калуги «Никой-ДЮСШ №5» - 4:8.

19 пропущенных мячей за два матчах – это многовато! Особенно обидно должно быть усманской футболистке Анастасии Сундеевой (Верясовой). В первом матче она умудрилась сделать хет-трик, да все без толку. Кроме нее, у «Чайки» отличились Назарова, Зыбина и Симакина.

Во втором матче Сундеева вновь совершила «трюк со шляпой» (так с английского переводится хет-трик, прм.), но весьма своеобразный: два мяча она забила в ворота соперниц во втором тайме, а до этого поразила… свои собственные ворота, фактически сняв вопросы о победителе, ведь преимущество калужских школьниц в тот момент выросло до 3:0.… И самое главное, голы вновь не помогли. «Дубль» у «Чайки» сделала Наталья Симакина.

Анастасия Сундеева (Верясова) буквально неделю назад вышла замуж, с чем мы ее и поздравляем.

Проблемы «Чайки» в медовый месяц своего лидера не ограничились двумя поражениями. Судьи матча жаловались на условия проведения игр в Усмани: в зале отсутствовало обязательное по регламенту электронное табло, а освещение не отвечает нормам. Вероятно, «Чайка» погорячилась, подав заявку на участие в первенстве…