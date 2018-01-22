«Липецк-Индезит» выиграл и второй матч в райцентре

Команда из городка меньше, чем Грязи не сумела оказать достойного сопротивления.

Липецкие волейболистки завершили первый круг чемпионата России в высшей лиге «А» игрой в Куйбышеве Новосибирской области против местного «Олимпа». Как и в первом матче, липчанки оказались сильнее команды из райцентра, на этот раз – 3:0.

Если накануне команду из нижней части турнирной таблицы хватило на три сета упорного сопротивления «Липецку-Индезиту», то теперь поволноваться пришлось лишь за результат первой партии. На финише хозяйки вели – 22:20, но липчанки затем восстановили равенство, а при счете 24:24 два блока нашей команды принесли ей победу – 26:24.

«Олимп» после этого сник, и в дальнейшем скорее просто присутствовал на площадке, нежели играл. Две следующие партии закончились с одинаковым счетом в пользу «индезиточек» - 25:15.

Самой результативной у липчанок стала Ирина Сазонова, набравшая 14 очков, в том числе – три эйса (т..е подачи на вылет). «Наше все» Анна Сотникова принесла команде 12 очков, но именно она солировала на площадке в самый ответственный момент – когда требовалось сломить сопротивление хозяек в конце первой партии.



«Липецк-Индезит» после первой половины чемпионата занимает 3-е место среди 12 команд.