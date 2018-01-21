«Липецк-Индезит» выиграл в городе с населением в 10 раз меньше Липецка

Липчанки гарантировали себе 3-е место по итогам первого круга.

Липецких волейболисток можно поздравить с победой, одержанной в городе Куйбышеве Новосибирской области. Липчанки выиграли в гостях у местного «Олимпа» - 3:1.

В первых двух партиях липчанки вырывали победы буквально в самых последних розыгрышах – 25:23 и 25:22. По похожему сценарию прошел и третий сет, с той разницей, что успех сопутствовал уже хозяйкам – 25:23.

Такие матчи забирают немало нервом и физических сил у игроков: ни того, ни другого в четвертой партии не хватило «Олимпу», который в решающий момент вдруг сдался почти без боя – 25:11 в пользу липчанок. Самой результативной у нас в который раз стала Анна Сотникова. Набравшая 18 очков.

Конкурент нашей команды «Приморочка» сегодня уступила в Туле – 1:3 и это значит, что к промежуточному финишу после первого круга наша команда гарантировала себе третье место. Завершится первый круг завтра повторным матчем с «Олимпом».

Куйбышев – городок с населением в 44 тысячи человек. «Олимп» занимает одно из последних. 9-е место в высшей лиге «А».