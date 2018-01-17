Футболистка сборной России выделила 10 тысяч рублей на турнир в Усмани

Сама же Анна Чоловяга в составе национальной команды сейчас находится в Испании.

В Усмани прошел женский турнир по мини-футболу, причем средства на его проведение выделила самая известная липецкая футболистка игрок сборной страны Анна Чоловяга.

В соревнованиях приняли участие две команды из Воронежа «Факел» и «Танаис», тамбовская «Академия футбола», а также усманская «Чайка». Среди взрослых соревнования выиграла дружина из Тамбова, а у юных футболисток победу праздновали хозяйки дворца спорта «Новое поколение» игроки «Чайки».

Пожертвование, которое сделала Чоловяга, возможно, не так велико – всего 10 тысяч рублей, но их хватило на организационные вопросы. Иногда спорту бывает нужно так мало…

К слову усманская «Чайка» после длительного перерыва планирует принять участие в первенстве «Черноземья» по мини-футболу. Это стало возможным потому, что клуб нашел возможность погасить долги по заявочным взносам за прошлые годы: команда, которой продолжает руководить Анатолий Соломахин, раньше просто играла, а вопрос с оплатой обещала решить «как-нибудь потом».

Благодетельница усманского женского футбола и самая известная воспитанница «Чайки» Анна Чоловяга тем временем в составе сборной страны отправилась на сбор в Испанию. Там россиянки в местечке Сан-Педро-дель-Пинатар проведут товарищеские матчи с командами Словакии (19 января) и Шотландии (22 января). В марте пройдет второй сбор нашей национальной команды в Португалии, а в апреле - отборочные матчи к чемпионату мира-2019 с Казахстаном и Боснией и Герцеговиной.

Анна Чоловяга является игроком столичной «Россиянки». В прошлом году она перешла в ЦСКА, но после нескольких матчей была отдана в аренду… в свой прежний клуб. Теперь контракт с армейцами у нее истек и, видимо, Анна заключит новый полноценный договор с «Россиянкой».