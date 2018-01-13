Пассажирский автобус замерз по пути из Липецка в Лебедянь

Допотопный «Икарус» встал как вкопанный не выехав из Липецка и прогревался около часа. А пассажиры ждали.

Сегодня с пассажирами автобуса «Липецк-Лебедянь» рейса 552 случился неприютный казус - автобус замерз, отъехав от автовокзала всего пару километров. Вот, что пишет пассажир этого автобуса: «Автобус на 15:30 Липецк-Лебедянь остановился у остановки 23 микрорайон и стоял, грелся... Люди спешили, люди ждали почти час, чтобы автобус прогрелся, в итоге половина разошлась, а другая ждала другого автобуса.

Водителю было влом звонить и давать номер, пока мы не начали ругаться. Я лично 3 раза звонил на автовокзал, дело не ускорялось, водители частники...

Хорошо, что охрана вежливо мне указала к кому обратиться, чтобы вернуть деньги за билет и пожаловаться.

Посмотрим, какой автобус в этот раз попадется...

Но это (…) ! Мне вообще не в кайф с больным горлом ходить и ругаться с придурками, которые за это отвечают! Вечно полуживые автобусы и странные водители!

Кстати на видосах вы можете увидеть, на каком автобусе мы должны были доехать до Лебедяни...».

Как сообщил GOROD48 автор сообщения, в итоге он и еще несколько пассажиров отправились в Лебедянь следующим рейсом, на 17.25.