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сегодня, 18:11

Пассажирский автобус замерз по пути из Липецка в Лебедянь

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#пассажиры #автобусы #
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Пассажирский автобус замерз по пути из Липецка в Лебедянь

Допотопный «Икарус» встал как вкопанный не выехав из Липецка и прогревался около часа. А пассажиры ждали.

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Сегодня с пассажирами автобуса «Липецк-Лебедянь» рейса 552 случился неприютный казус - автобус замерз, отъехав от автовокзала всего пару километров. Вот, что  пишет пассажир этого автобуса: «Автобус на 15:30 Липецк-Лебедянь остановился у остановки 23 микрорайон и стоял, грелся... Люди спешили, люди ждали почти час, чтобы автобус прогрелся, в итоге половина разошлась, а другая ждала другого автобуса.

Водителю было влом звонить и давать номер, пока мы не начали ругаться. Я лично 3 раза звонил на автовокзал, дело не ускорялось, водители частники...

Хорошо, что охрана вежливо мне указала к кому обратиться, чтобы вернуть деньги за билет и пожаловаться.

Посмотрим, какой автобус в этот раз попадется...

Но это (…) ! Мне вообще не в кайф с больным горлом ходить и ругаться с придурками, которые за это отвечают! Вечно полуживые автобусы и странные водители!

Кстати на видосах вы можете увидеть, на каком автобусе мы должны были доехать до Лебедяни...».

Как сообщил GOROD48 автор сообщения, в итоге он и еще несколько пассажиров отправились в Лебедянь следующим рейсом, на 17.25.

34 2759
#пассажиры #автобусы #
2

Комментарии (34)

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АЛЕКС

2 минуты назад
м, ТЫ НА РУКОВОДСТВО ЧТО ХОЧЕШЬ ГОВОРИ,НО ЖИТЕЛИ ТО * ПРИ ЧЁМ?
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м

12 минут назад
АЛЕКС, Я люмпен!
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АЛЕКС

32 минуты назад
М.. ТЫ САМ БЫДЛО ...И КОЛХОЗНИК
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м

37 минут назад
Если регионом руководят быдло-лесники и колхозники,то и жители такие же.
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Липчанин

40 минут назад
Липецк был в составе Тамбовской губернии, это после Антоновского восстания ее раздербанили на куски и части...
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фашист

40 минут назад
Липчанин, а коренной в десятом поколении?
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Липчанин

41 минуту назад
Почему в Воронежской?
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Викусик

41 минуту назад
гость, Быдло это ты,а пацан все правильно сделал,не стал молчать как быдло!
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фашист

42 минуты назад
Липчанин, почти угадал в ВОРОНЕЖСКОЙ
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Липчанин

42 минуты назад
Фашисту - в Липецке быдло знаешь почему много, потому что такие еврейчики из колхозов съезжают учиться и остаются потом тут паразитировать!
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