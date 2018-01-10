Общество

сегодня, 16:26

Госслужащим разрешили не указывать в справке о доходах криптовалюту

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#декларация о доходах
Госслужащим разрешили не указывать в справке о доходах криптовалюту

Минтруд выпустил рекомендации для чиновников «по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2018 году (за отчетный 2017 год)». 

В этом году в документе впервые были упомянуты криптовалюты, пишет газета «Известия».

Чиновникам разрешили не декларировать виртуальные валюты, однако если родственники или друзья подарили госслужащему настоящие деньги — это необходимо отразить в справке.

Кроме того, чиновникам рекомендовали указывать иные места работы (по закону госслужащим не запрещено заниматься научной и творческой деятельностью, а также преподавать).

По мнению эксперта центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» Владислава Цепкова, это может привести к росту числа взяток в криптовалютах, например, в биткоинах, однако подобную взятку будет проблематично легализовать.

5 454
#декларация о доходах

Комментарии (7)

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Ага

38 секунд назад
Кто понимает механизм криптовалют-тот ясно видит,что практически любая крипта позволяет перемещать ценности по всему миру,и обратить её в обычные деньги не составит труда,причем тут даже Интерпол будет бессилен
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WAX

41 секунду назад
Так кто проверяет что они указывают
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Ага

4 минуты назад
Именно в криптовалюте и начнут взятки особенно продвинутые чинуши,и не в биткоине,а в более анонимных альткоинах,причем и не надо в обычные деньги выводить,вполне можно открыть счет в каком нибудь банке Японии
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Нет слов

сегодня, 18:55
Так и пусть эти мразоты обанкротятся на дьявольской замутке.кули их жалеть невзгод.
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Водятел

сегодня, 17:46
Готов заплатить налоги в криптовалюте.
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Ништяк

сегодня, 17:06
Криптовалюта, это кидалово и чинуши этим занимаются.
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поднявшиеся на бюджете

сегодня, 16:55
наступает новая эра, эра криптовзяток...
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