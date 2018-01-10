Госслужащим разрешили не указывать в справке о доходах криптовалюту

Минтруд выпустил рекомендации для чиновников «по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2018 году (за отчетный 2017 год)».

В этом году в документе впервые были упомянуты криптовалюты, пишет газета «Известия».



Чиновникам разрешили не декларировать виртуальные валюты, однако если родственники или друзья подарили госслужащему настоящие деньги — это необходимо отразить в справке.

Кроме того, чиновникам рекомендовали указывать иные места работы (по закону госслужащим не запрещено заниматься научной и творческой деятельностью, а также преподавать).

По мнению эксперта центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» Владислава Цепкова, это может привести к росту числа взяток в криптовалютах, например, в биткоинах, однако подобную взятку будет проблематично легализовать.