«Застывшее время»: находки 90-х в заброшенном доме села Пушкари Усманского района

Заснеженные места с высоты птичьего полёта рядом с почти заброшенной деревней.

Маршрут привёл нас на берег реки Усмань, где мы решили запустить квадрокоптер, чтобы показать вам заснеженные места с высоты птичьего полёта рядом с почти заброшенной деревней Пушкари. В 1645 году на берегу этой небольшой речушки была построена крепость, на месте который и появился потом город Усмань. А тогда, в XVII веке, рядом возникли посадские села - Сторожевое, Стрелецкие Хутора и Пушкари. Сейчас населённым пунктом стали Сторожевские Хутора, а вот в Пушкарях жилых домов осталось немного.



Впрочем, в XVIII веке здесь тоже насчитывалось четыре десятка дворов. Здесь жили пушкари - служилые люди, которых в наше время называют артиллеристами. Тогда эта военная профессия была наследственной и передавалась от отца к сыну. В селе до 1929 года действовала церковь Михаила Архангела. Увы, от неё ничего не осталось. Зато в одном из брошенных домов, который мы посетили, нам удалось обнаружить удивившие нас ностальгические находки. В домах разрушены печки, однако хорошо сохранилась мебель, детские игрушки, стеклянная посуда. Обойти всё за один раз нам не удалось, поэтому в эти места мы решили вернуться в нашу следующую поездку.



Координаты для смартфона или навигатора (GPS/GLONAS): 52°11'05.6"N (широта), 39°48'11.3"E (долгота).



