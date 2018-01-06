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сегодня, 12:38

«Застывшее время»: находки 90-х в заброшенном доме села Пушкари Усманского района

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#маршрут выходного дня #застывшее время
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«Застывшее время»: находки 90-х в заброшенном доме села Пушкари Усманского района

Заснеженные места с высоты птичьего полёта рядом с почти заброшенной деревней.

Маршрут привёл нас на берег реки Усмань, где мы решили запустить квадрокоптер, чтобы показать вам заснеженные места с высоты птичьего полёта рядом с почти заброшенной деревней Пушкари. В 1645 году на берегу этой небольшой речушки была построена крепость, на месте который и появился потом город Усмань. А тогда, в XVII веке, рядом возникли посадские села - Сторожевое, Стрелецкие Хутора и Пушкари. Сейчас населённым пунктом стали Сторожевские Хутора, а вот в Пушкарях жилых домов осталось немного. 

 Впрочем, в XVIII веке здесь тоже насчитывалось четыре десятка дворов. Здесь жили пушкари - служилые люди, которых в наше время называют артиллеристами. Тогда эта военная профессия была наследственной и передавалась от отца к сыну. В селе до 1929 года действовала церковь Михаила Архангела. Увы, от неё ничего не осталось. Зато в одном из брошенных домов, который мы посетили, нам удалось обнаружить удивившие нас ностальгические находки. В домах разрушены печки, однако хорошо сохранилась мебель, детские игрушки, стеклянная посуда. Обойти всё за один раз нам не удалось, поэтому в эти места мы решили вернуться в нашу следующую поездку.

 Координаты для смартфона или навигатора (GPS/GLONAS): 52°11'05.6"N (широта), 39°48'11.3"E (долгота).

9 1765
#маршрут выходного дня #застывшее время
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Комментарии (9)

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кредл

26 минут назад
Я постоянно забываю какие "высокие" двери в избе-реальность жестока
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Застывшее время

30 минут назад
283, Уважаемое число, "патимейкеров" здесь нет и не будет, а историю село можно прочитать сделав два движения колесиком мышки вниз. А если Вам сложно читать, то вот как можно включить озвучку текста - Запустить экранный диктор можно разными способами. Чаще всего используются следующие четыре возможности: Нажмите на клавиатуре клавиши Windows +ВВОД. На экране входа нажмите кнопку Специальные возможности Кнопка в левом нижнем углу и выберите приложение "Экранный диктор". Проведите по экрану справа налево, коснитесь элемента Параметры, а затем выберите Изменение параметров компьютера. (Если вы используете мышь, переместите указатель в правый верхний угол экрана, затем вниз, нажмите Параметры, а затем выберите Изменение параметров компьютера.) Нажмите кнопку "Специальные возможности", выберите Экранный диктор, а затем переместите ползунок Экранный диктор, чтобы включить эту функцию.
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283

сегодня, 18:01
Уважаемые патимейкеры, вы не могли бы рассказывать в своих видео об истории села, хотя бы пару минут?
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Анна

сегодня, 17:53
Мародеры
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помоги своему народу

сегодня, 15:39
зато все деньги в сирии
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летун

сегодня, 15:16
хорошие добрые репортажи
ответить

норм

сегодня, 14:50
Отличный подарок на Новый Год сделал Дед Мороз ребятам и подарил оператора дрона для съемок )))
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клмн

сегодня, 13:38
пипецк мегагород все для стройки метро
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очень грустно

сегодня, 13:29
путин раздает землю на дальнем востоке а в центре россии загибаются деревни
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