В новогодние каникулы от липчан ждут жалобы на продукты

С 1 по 15 января будет работать "горячая линия".

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, с 1 по 15 января будет организована работа «горячей линии». По всем вопросам, касающимся покупки некачественных пищевых продуктов, можно обращаться на «горячую линию» Управления Роспотребнадзора по Липецкой области по телефону 8 903 028 62 47.

Граждане смогут получить разъяснения специалистов по вопросам нормативных требований к продуктам питания; куда писать обращение потребителю в случае обнаружения небезопасного просроченного продукта в магазине; рекомендации по выбору продуктов питания; по правильному питанию для населения.

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области рекомендует при выборе продуктов питания быть предельно внимательными. Приобретайте продукты питания только в стационарных торговых предприятиях (торговые предприятия, рынки). Обращайте внимание на упаковку, она должна быть без нарушения целостности.

При выборе продуктов питания обращайте внимание на наличие маркировки (этикетка, лист вкладыш), которая в обязательном порядке должна содержать следующую информацию: наименование продукта; наименование документа, в соответствии с которым изготовлен продукт; сведения об основных потребительских свойствах товаров: о составе, пищевой ценности, назначении, об условиях хранения, дате и месте изготовления; наименование и адрес изготовителя.

Обязательно проверьте срок годности продукта перед его приобретением. Не покупайте скоропортящиеся пищевые продукты, если они хранятся без охлаждения. По требованию потребителя продавец должен предоставить документы, подтверждающие качество и безопасность продукции (декларация соответствия, транспортные накладные).

При неудовлетворении претензии, направленной в адрес торгового предприятия, можно обратиться в Управления Роспотребнадзора по Липецкой области на сайт (48.rospotrebnadzor.ru) и по адресу: г.Липецк, ул.Гагарина, 60а. Информация о фактах выявления некачественной, в том числе фальсифицированной продукции размещена на портале ГИС ЗПП (zpp.rospotrebnadzor.ru).

Помните о принципах рационального питания: не переедайте и не увлекайтесь алкогольными напитками. В организации правильного питания существует ряд основных правил, соблюдение которых является обязательным: режим питания, калорийность рациона, распределение суточного рациона, разнообразный рацион, простая и свежая пища. Выполнение этих рекомендаций поможет сохранить своё здоровье.