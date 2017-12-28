В Новый год - с «Забавой»

Департамент культтуризма мэрии вмешался в спор хозяйствующих субъектов.

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- Спасите «Забаву»! Детский парк сегодня будут сносить! Дети половины города останутся на новогодние праздники без праздника! - позвонил в GOROD48 пожилой мужчина.



В самом МАУК «Парк Победа», часть которого арендует частный парк развлечений «Забава», внешне ничто не предвещало такого развития событий. На пустой утренней эстраде играла музыка. По слякоти под присмотром мам и бабушек гуляли дети. В глаза бросалась грязь и какая-то общая неухоженность как муниципального, так и коммерческого парка: отсутствие снега наполняло пространство тоской и безысходностью.



Управляющая «Забавой» Татьяна Дулебова разводит руками: договор аренды между ее организацией и МАУК «Парк Победы» истекает 31 декабря. Директор муниципального парка Евгений Бобылев грозит после истечения срока договора отрубить «Забаве» электричество, а чуть ранее он запретил коммерсантам заливать каток (впрочем, при нынешней погоде это ничего не значит).



- Директор «Победы» настаивал на том, чтобы в следующем году мы делились с ним прибылью по принципу «фифти-фифти». Ему стало мало тех 40 процентов, которые он получал из прибыли «Забавы» все те четыре года, которые мы с ним работаем. Но новые условия аренды не подошли нам. Поэтому мы сворачиваем свою деятельность и перебираемся в «Парк Металлургов» в Леворежье, - говорит Татьяна Дулебова.



К разговору подключаются армяне, работники «Забавы». С непередаваемым на письме акцентом женщина лет 45 говорит, что чувствует себя беженкой, что 24 человека теряют работу потому, что кто-то любит свое кресло.



- Это не 41-й год! - говорит женщина.



В свою очередь, заместитель директора МАУК «Парк Победы» Вадим Симонов, не видит в отселении «Забавы» проблем. Мол, на Левый берег уезжает кафе, каток и тир. В «Победе» остаются капитальные строения с аттракционами - они отходят муниципалам по договору аренду. Вместо фирмы, которой руководит Дмитрий Кочегаров, на место, пока занимаемое «Забавой», приходит новый инвестор, который тут же устанавливает новые батуты и два экстремальных аттракциона.



- Видите, мы не жируем, - говорит мужчина, который сидит в тесном помещении административного здания МАУК «Победа». - Дети, которые развлекались в «Забаве», ничего не потеряют. Мы уже залили им новый каток. У нас есть пони.



Однако мама с малышом, которую GOROD48 встретил в «Забаве», готова поспорить с Вадимом Симоновым. Она уверена, что лучшим в Липецке парк «Победа» признали только потому, что в его составе был специальный детский парк, который любят двое ее детей. Если «Забава» уедет в Левобережный район города, то детям двух густонаселенных районов города - Октябрьского и Советского - развлекаться будет негде.



В результате в спор хозяйствующих субъектов вмешался лично председатель городского департамента культуры и туризма Сергей Малько.



- Мы не раз пытались посадить за стол переговоров представителей муниципального и частного парков, но безрезультатно. Поэтому сегодня я принял волевое решение оставить «Забаву» в парке Победы на январь. Нельзя лишить детвору развлечений. Погода поменяется, выпадет снег, ударит мороз… Где им проводить свободное время? - прокомментировал ситуацию GOROD48 Сергей Малько.

