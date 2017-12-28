Общество

сегодня, 14:11

В Новый год - с «Забавой»

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#"Забава" #парк Победы
В Новый год - с «Забавой»

Департамент культтуризма мэрии вмешался в спор хозяйствующих субъектов.

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- Спасите «Забаву»! Детский парк сегодня будут сносить! Дети половины города останутся на новогодние праздники без праздника! - позвонил в GOROD48 пожилой мужчина.

В самом МАУК «Парк Победа», часть которого арендует частный парк развлечений «Забава», внешне ничто не предвещало такого развития событий. На пустой утренней эстраде играла музыка. По слякоти под присмотром мам и бабушек гуляли дети. В глаза бросалась грязь и какая-то общая неухоженность как муниципального, так и коммерческого парка: отсутствие снега наполняло пространство тоской и безысходностью.

Управляющая «Забавой» Татьяна Дулебова разводит руками: договор аренды между ее организацией и МАУК «Парк Победы» истекает 31 декабря. Директор муниципального парка Евгений Бобылев грозит после истечения срока договора отрубить «Забаве» электричество, а чуть ранее он запретил коммерсантам заливать каток (впрочем, при нынешней погоде это ничего не значит).

- Директор «Победы» настаивал на том, чтобы в следующем году мы делились с ним прибылью по принципу «фифти-фифти». Ему стало мало тех 40 процентов, которые он получал из прибыли «Забавы» все те четыре года, которые мы с ним работаем. Но новые условия аренды не подошли нам. Поэтому мы сворачиваем свою деятельность и перебираемся в «Парк Металлургов» в Леворежье, - говорит Татьяна Дулебова.

К разговору подключаются армяне, работники «Забавы». С непередаваемым на письме акцентом женщина лет 45 говорит, что чувствует себя беженкой, что 24 человека теряют работу потому, что кто-то любит свое кресло.

- Это не 41-й год! - говорит женщина.

В свою очередь, заместитель директора МАУК «Парк Победы» Вадим Симонов, не видит в отселении «Забавы» проблем. Мол, на Левый берег уезжает кафе, каток и тир. В «Победе» остаются капитальные строения с аттракционами - они отходят муниципалам по договору аренду. Вместо фирмы, которой руководит Дмитрий Кочегаров, на место, пока занимаемое «Забавой», приходит новый инвестор, который тут же устанавливает новые батуты и два экстремальных аттракциона.

- Видите, мы не жируем, - говорит мужчина, который сидит в тесном помещении административного здания МАУК «Победа». - Дети, которые развлекались в «Забаве», ничего не потеряют. Мы уже залили им новый каток. У нас есть пони.

Однако мама с малышом, которую GOROD48 встретил в «Забаве», готова поспорить с Вадимом Симоновым. Она уверена, что лучшим в Липецке парк «Победа» признали только потому, что в его составе был специальный детский парк, который любят двое ее детей. Если «Забава» уедет в Левобережный район города, то детям двух густонаселенных районов города - Октябрьского и Советского - развлекаться будет негде.

В результате в спор хозяйствующих субъектов вмешался лично председатель городского департамента культуры и туризма Сергей Малько.

- Мы не раз пытались посадить за стол переговоров представителей муниципального и частного парков, но безрезультатно. Поэтому сегодня я принял волевое решение оставить «Забаву» в парке Победы на январь. Нельзя лишить детвору развлечений. Погода поменяется, выпадет снег, ударит мороз… Где им проводить свободное время? - прокомментировал ситуацию GOROD48 Сергей Малько.
10 1091
#"Забава" #парк Победы

Комментарии (10)

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Лена

2 минуты назад
Антипин нижний парк сасрал теперь в победу едет,
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Комерсант

5 минут назад
С меня бобылев 60 тыс, запросил за точку с ватой, в месяц!!!!! В месяц карл!!!!!
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Виктор

11 минут назад
Всё деньги, деньги, когда же нажрутся...А о людях и детях не думают лишь бы в карман, что за время
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Z

25 минут назад
Какой они там каток залили, ??? +6 на улице, дебилы
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Серж

32 минуты назад
Надо бобылева выкинуть с этого кресла, он любовника антипина хочет туда поселить
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Павел

32 минуты назад
Надо Путину позвонить, чтоб спасал дитей, людей и праздники. А то сидеть в кресле и делить тебе 30, а мне 70 какая красота. Январь детки отгуляют хорошо,а февраль, март и т. д. И людям как работать зная что завтра они будут без работные.
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Правдоруб

33 минуты назад
Господин курит на детской площадке.
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Инна

сегодня, 16:33
Замечательно!!!! Наши детки (а их у нас трое) очень любят сюда приезжать, живем в другом районе. Дети в восторге от "Лабиринта", а мне, как маме, нравиться что после развлечений можно погреться и перекусить с детками в блинной)))
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Анна

сегодня, 15:52
Спасибо Малько! а то реально обидно уже собрались на праздниках там с малышами гулять)
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Зима

сегодня, 14:53
Вот и хорошо! Малько 5+
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