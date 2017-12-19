Зону для лыжни и бега обустроят в лесу микрорайона Тракторостроителей

В лесном массиве поселка Тракторостроителей как только погода войдет в зимний режим, начнут расчищать просеки для лыжников, любителей бега и занятий иными видами активного отдыха.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, соответствующее распоряжение глава города дал вице-мэру Евгению Павлову и департаменту по физкультуре и спорту совместно с лесничеством. Зона отдыха появился за Городским ДК и больницей в направлении окружной дороги.



По словам руководителя ОКУ «Липецкое городское лесничество» Александра Чеботарева, задействована будет территория общей площадью 115 га, составляющая около пятой части всей лесной зоны микрорайона. Определена трасса протяженностью 6,5 километра. Ее прочистят от поросли, уберут аварийные деревья. Внутри сделают круг поменьше для начинающих спортсменов-любителей.



С наступлением теплого времени года обустройство рекреаций планируют продолжить. По мнению Сергея Иванова, городские леса должны стать их неотъемлемой частью и более эффективно использоваться для оздоровления липчан, будь то занятия физкультурой, пешие прогулки или организация семейного отдыха.



Подобные «тропы здоровья» необходимо создавать и в других районах города, считает Сергей Иванов. Как известно, в настоящее время работы начаты в Каменном логу, где должны появиться прогулочные и велосипедные дорожки. Ведутся они в Нижнем парке. Есть планы по Силикатным озерам и другим объектам.



В перспективе, муниципалитет продолжит благоустройство территорий здоровья – дополнит их лавочками, где возможно, установкой наружного освещения. Нет сомнений, что к общему делу подключится бизнес – в местах отдыха горожан предприниматели обязательно найдут точки приложение сил.