Труп 53-летнего мужчины нашли на дороге

Подозреваемый в убийстве задержан.

Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, в поселке Лев Толстой на улице Левашовка был обнаружен труп 53-летнего мужнины с признаками насильственной смерти. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый.

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы. Также в ходе расследования уголовного дела будут установлены все условия и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. За данное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.