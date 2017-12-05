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В Киеве на крыше дома задержали Саакашвили
Испуганный обысками в доме Саакашвили забрался на крышу и угрожал спрыгнуть при задержании.
В Киеве задержали экс-президента Грузии, лидера партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили, - сообщили его сторонники.
"На крыше его взяли", — сообщил один из тех, кто находится у квартиры политика на лестничной площадке.
По словам соратника политика по партии Юрия Деревянко, обыски уже завершились. Их провели сотрудники Генпрокуратуры на основании решения суда. Оперативное сопровождение обеспечивала Служба безопасности Украины, - передает РИА-Новости.
Саакашвили сейчас вывели из подъезда, однако активисты не дают силовикам его увезти.
Сегодня утром к нему в квартиру пришли с обыском. После этого бывший президент Грузии забрался на крышу восьмиэтажного дома и пригрозил спрыгнуть вниз, "если до него дотронутся", - передавала ТСН.
Сообщалось, что следственные действия связаны с делом о финансировании протестных акций с его участием бывшим окружением экс-президента Виктора Януковича.
Между сторонниками экс-президента Грузии и бойцами спецназа возле дома произошла потасовка. Сторонники попытались штурмовать силовиков, которые шеренгой перекрыли доступ к входу в подъезд. Активисты использовали в качестве тарана мусорные контейнеры.
Потом ситуация на время успокоилась. На месте находятся до 50 активистов и примерно столько же силовиков.
В конце ноября СМИ сообщили, что власти решили выслать лишенного украинского гражданства Саакашвили из страны до конца года. В начале декабря политик заявлял, что его могут экстрадировать уже на следующей неделе и в этом случае он предпочтет возвращение в Грузию выдворению в Европу. Ранее Саакашвили говорил, что срок его легального пребывания на Украине продлили до 1 марта.
"На крыше его взяли", — сообщил один из тех, кто находится у квартиры политика на лестничной площадке.
По словам соратника политика по партии Юрия Деревянко, обыски уже завершились. Их провели сотрудники Генпрокуратуры на основании решения суда. Оперативное сопровождение обеспечивала Служба безопасности Украины, - передает РИА-Новости.
Саакашвили сейчас вывели из подъезда, однако активисты не дают силовикам его увезти.
Сегодня утром к нему в квартиру пришли с обыском. После этого бывший президент Грузии забрался на крышу восьмиэтажного дома и пригрозил спрыгнуть вниз, "если до него дотронутся", - передавала ТСН.
Сообщалось, что следственные действия связаны с делом о финансировании протестных акций с его участием бывшим окружением экс-президента Виктора Януковича.
Между сторонниками экс-президента Грузии и бойцами спецназа возле дома произошла потасовка. Сторонники попытались штурмовать силовиков, которые шеренгой перекрыли доступ к входу в подъезд. Активисты использовали в качестве тарана мусорные контейнеры.
Потом ситуация на время успокоилась. На месте находятся до 50 активистов и примерно столько же силовиков.
В конце ноября СМИ сообщили, что власти решили выслать лишенного украинского гражданства Саакашвили из страны до конца года. В начале декабря политик заявлял, что его могут экстрадировать уже на следующей неделе и в этом случае он предпочтет возвращение в Грузию выдворению в Европу. Ранее Саакашвили говорил, что срок его легального пребывания на Украине продлили до 1 марта.
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