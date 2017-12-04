Судимого за мошенничество липчанина задержали с патронами

6 месяцев липчанин проведет в колонии-поселении

Приговором Октябрьского районного суда Липецка 35-летний отец троих малолетних детей признан виновным в незаконном хранении и ношении боеприпасов.

Как установлено материалами дела, подсудимый нигде не работал, в ноябре 2016 года был привлечен уголовной ответственности за мошенничество при получении выплат.

Впоследствии неоднократно привлекался к административной ответственности за различные правонарушения.

24 июня текущего года он был задержан сотрудником полиции за мелкое хулиганство у д. № 6 по ул. 6-ая Гвардейская г. Липецка.

При личном досмотре в дежурной части полиции у задержанного были обнаружены и изъяты восемь спортивно-охотничьих патронов 5,6 мм, предназначенных для стрельбы из нарезного огнестрельного оружия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222 Уголовного кодекса РФ.

В ходе следствия подсудимый полностью признал свою вину, пояснив, что патроны без какой-либо цели хранил с июля 2010 года.

Учитывая данные о личности подсудимого, общественную опасность совершенного преступления, суд приговорил виновного к 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, сообщает прокуратура Липецкой области.