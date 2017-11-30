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58 минут назад
Липецкая вечЁрка: скандальное видео, «минер» ФСБ и весточка Малахову
Представляем вам обзор самых обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-читателей в четверг, 30 ноября.
Самое пристальное внимание сегодня приковано к новости про публикацию скандального видео. Мы уже не раз писали о громком уголовном деле в отношении сержанта взвода №4 роты №2 БП ОВО по Липецку Максима Курбанова, которого обвиняют по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», предусматривающей от 3 до 10 лет лишения свободы. Теперь есть и видео раздора.
Не меньше липчан в четверг волновало сообщение насчет «минирования» ФСБ и персонажа самого происшествия. Через десять минут по разосланным ориентировкам полицейские нашли того самого мужчину. Но для контакта он оказался недоступен, так как говорил лишь на понятном ему одному языке.
Бурное обсуждение сегодня вызвала новость, касающаяся продолжения трагедии на липецкой стройке. 56-летний ветеран Афганистана и житель Липецкой области Сергей Шиков обратился к председателю «Партии ветеранов России» Ильдару Резяпову. Липчанин рассказал о том, как он потерял обе ноги на местной стройке и как пытается взыскать компенсацию с организации-подрядчика. Его ситуацию донесли до продюсеров шоу Малахова.
Активный отклик получила заметка о введении корректив в работу популярных автобусных маршрутов - №№106 и 332. Голосования по предложениям будет открыто до 30 и 29 декабря, соответственно. Если они соберут по 500 одобрений, то идеи рассмотрят в мэрии Липецка.
Вместе с этим, немало эмоций сегодня досталось сообщению о грандиозном, судя по обещаниям, будущем. Например, врачам уже в 2018 году сулят по 54 000 рублей в месяц.
Самое пристальное внимание сегодня приковано к новости про публикацию скандального видео. Мы уже не раз писали о громком уголовном деле в отношении сержанта взвода №4 роты №2 БП ОВО по Липецку Максима Курбанова, которого обвиняют по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», предусматривающей от 3 до 10 лет лишения свободы. Теперь есть и видео раздора.
Не меньше липчан в четверг волновало сообщение насчет «минирования» ФСБ и персонажа самого происшествия. Через десять минут по разосланным ориентировкам полицейские нашли того самого мужчину. Но для контакта он оказался недоступен, так как говорил лишь на понятном ему одному языке.
Бурное обсуждение сегодня вызвала новость, касающаяся продолжения трагедии на липецкой стройке. 56-летний ветеран Афганистана и житель Липецкой области Сергей Шиков обратился к председателю «Партии ветеранов России» Ильдару Резяпову. Липчанин рассказал о том, как он потерял обе ноги на местной стройке и как пытается взыскать компенсацию с организации-подрядчика. Его ситуацию донесли до продюсеров шоу Малахова.
Активный отклик получила заметка о введении корректив в работу популярных автобусных маршрутов - №№106 и 332. Голосования по предложениям будет открыто до 30 и 29 декабря, соответственно. Если они соберут по 500 одобрений, то идеи рассмотрят в мэрии Липецка.
Вместе с этим, немало эмоций сегодня досталось сообщению о грандиозном, судя по обещаниям, будущем. Например, врачам уже в 2018 году сулят по 54 000 рублей в месяц.