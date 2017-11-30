Общество

сегодня, 14:37

Липчане просят изменить движение популярных автобусов

7 4071
#транспорт #инициатива
Липчане просят изменить движение популярных автобусов

На обсуждении — инициативы по маршрутам №№106 и 332.

Пользователи сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» могут высказать свое мнение по вопросу внесения изменения в график и маршрут движения двух популярных в Липецке автобусов. Это маршруты №106 и №332.

Инициативу о корректировке графика работы маршрута №106 «Липецк — Грязи» вынес Александр Набатников. Он считает, что существующий режим движения доставляет хлопоты пассажирам, и предлагает свой вариант. «Предлагаю отправление с автовокзала «Липецк» в 5:45, 6:55, 7:45, 10:30, 14:35, 15:55, 17:20, 18:55, 19:30, 22:25. Отправление из Грязей в 7:10, 8:20, 9:10, 12:05, 16:05, 17:20, 18:40, 20:20, 21:05, 23:35».

Идею о продлении маршрута автобуса №332 вынесла на голосование Екатерина Солодкова. Липчанка считает необходимым пустить автобус вместо улицы Неделина по Советской. «На нашем районе очень много семей с маленькими детьми, мы не можем доехать без пересадок до Театральной, Нижнего парка».

Голосования по предложениям будет открыто до 30 и 29 декабря, соответственно. Если они соберут по 500 одобрений, то идеи рассмотрят в мэрии Липецка.
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#транспорт #инициатива

Комментарии (7)

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Пассажир

7 минут назад
Начальству надо подумать сделать так, чтобы остановка на 106 автобус (в Липецке) не была ПРОДУВАЕМОЙ. А для того, чтобы им было понятно о чём речь, надо самим постоять в мороз и ветер и дождаться автобуса.
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001

9 минут назад
Завтра мост закроют-будет вам МАРШРУТ под названием ЖОПА
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Очень умное решение

29 минут назад
На Опытной живут люди, а на Неделина, так отбросы общества... Пусть лучше они с пересадками везде добираются...
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ЛИП

34 минуты назад
Да, надо изменить, предлагается правильный вариант.
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лео

45 минут назад
24 а и 24 отвратительно ходят особенно в выходные интервал 2 часа!
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Ольга

49 минут назад
А когда 11 караван сарай будет ездить чаще, стоим по часу на морозе,
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ъ

сегодня, 14:45
Интересно,какие автобусы в Липецке так "популярны"...Мерседесы или ПАЗики,а может МАНы.....
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