Общество
сегодня, 14:37
Липчане просят изменить движение популярных автобусов
7 4071
На обсуждении — инициативы по маршрутам №№106 и 332.
Пользователи сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» могут высказать свое мнение по вопросу внесения изменения в график и маршрут движения двух популярных в Липецке автобусов. Это маршруты №106 и №332.
Инициативу о корректировке графика работы маршрута №106 «Липецк — Грязи» вынес Александр Набатников. Он считает, что существующий режим движения доставляет хлопоты пассажирам, и предлагает свой вариант. «Предлагаю отправление с автовокзала «Липецк» в 5:45, 6:55, 7:45, 10:30, 14:35, 15:55, 17:20, 18:55, 19:30, 22:25. Отправление из Грязей в 7:10, 8:20, 9:10, 12:05, 16:05, 17:20, 18:40, 20:20, 21:05, 23:35».
Идею о продлении маршрута автобуса №332 вынесла на голосование Екатерина Солодкова. Липчанка считает необходимым пустить автобус вместо улицы Неделина по Советской. «На нашем районе очень много семей с маленькими детьми, мы не можем доехать без пересадок до Театральной, Нижнего парка».
Голосования по предложениям будет открыто до 30 и 29 декабря, соответственно. Если они соберут по 500 одобрений, то идеи рассмотрят в мэрии Липецка.
Инициативу о корректировке графика работы маршрута №106 «Липецк — Грязи» вынес Александр Набатников. Он считает, что существующий режим движения доставляет хлопоты пассажирам, и предлагает свой вариант. «Предлагаю отправление с автовокзала «Липецк» в 5:45, 6:55, 7:45, 10:30, 14:35, 15:55, 17:20, 18:55, 19:30, 22:25. Отправление из Грязей в 7:10, 8:20, 9:10, 12:05, 16:05, 17:20, 18:40, 20:20, 21:05, 23:35».
Идею о продлении маршрута автобуса №332 вынесла на голосование Екатерина Солодкова. Липчанка считает необходимым пустить автобус вместо улицы Неделина по Советской. «На нашем районе очень много семей с маленькими детьми, мы не можем доехать без пересадок до Театральной, Нижнего парка».
Голосования по предложениям будет открыто до 30 и 29 декабря, соответственно. Если они соберут по 500 одобрений, то идеи рассмотрят в мэрии Липецка.
7 4071
Пассажир
001
Очень умное решение
ЛИП
лео
Ольга
ъ