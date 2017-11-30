То самое видео, на основании которого сотруднику Росгвардии грозит от 3-х лет колонии

Ключевое доказательство по громкому делу было представлено в Советском районном суде.

Мы уже не раз писали о громком уголовном деле в отношении сержанта взвода №4 роты №2 БП ОВО по Липецку Максима Курбанова, которого обвиняют по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», предусматривающей от 3 до 10 лет лишения свободы.

По версии обвинения, Курбанов 17 сентября 2016 года вместе со своим напарником сержантом Алексеем Лизуновым прибыл в дом №20 на улице Космонавтов для разрешения бытового конфликта, но проявил чрезмерную агрессию.

Сотрудник полиции не представился, не предъявил документы, разговаривал с гражданами в развязанном и грубом тоне, а затем, не имея на то веских оснований, резким движением выволок из жилой комнаты в тамбур потерпевшего Алексея Зуева, избил его и надел наручники. Бросившуюся на выручку подругу задержанного Ирину Голубеву ждала похожая участь – силовые действия со стороны полиции, другой конец наручников (их с Зуевым приковали друг к другу) и поездка в отдел полиции №8, где на обоих составили протокол об административном правонарушении за то, что они якобы ругались матом… возле дома №20, хотя темпераментное общение с полицией проходило у граждан на 5-м этаже дома.

Зуев и Голубева заявили, что согласились подписать протокол под нажимом сотрудников полиции, поскольку хотели побыстрее уйти домой, но на следующее утро нанесли визит еще и в Следственный комитет. Так родилось это уголовное дело, в ходе которого Максима Курбанова на несколько месяцев даже закрыли в ИВС, но изменили меру пресечения на подписку о невыезде.

Сейчас версии участников конфликта расходятся до полной противоположности. Зуев и Голубева утверждают, что стали жертвой полицейского произвола, спровоцированного их законной (ст. 5 закона «О полиции») просьбой к сотрудникам предъявить документы.

Максим Курбанов говорит, что действовал в рамках закона, а задержанные набросились на него сами и должны отвечать за нападение на сотрудника полиции. Подробнее с обстоятельствами дела вы можете ознакомиться здесь, с показаниями Максима Курбанова – по этой ссылке.

Большую часть конфликта сторона потерпевших снимала на камеру мобильного телефона, причем кнопка «запись» была включена еще до того, как граждане открыли дверь полицейским.



Судья ножницами вскрывает конверт с доказательствами - диском, на котором та самая запись.



На этой неделе видео было просмотрено ведущей это дело судьей Советского районного суда Викторией Губа и участниками процесса. Теперь мы публикуем его и на GOROD48.

Запись несколько раз прерывалась, поэтому видео состоит из трех фрагментов – для удобства пользователей, мы смонтировали их вместе. Отметим, что начинала снимать (1-й кусок) одна из потерпевших Ирина Голубева, но затем она бросилась на подмогу своему благоверному, и телефон перешел в руки ее племянницы Надежды (2-й кусок).







Далее Надежда, опасаясь, что мобильник с записью у нее могут отобрать, спрятала телефон тети и продолжила вести съемку на свой телефон. Прерывается запись громким женским криком: Надежда Голубева утверждает, что прекратила съемку тогда, когда Максим Курбанов двинулся в ее сторону, чтобы отобрать телефон, но его в итоге остановил напарник Лизунов словами: «Не трогай ее, это ребенок».

Курбанов попытку завладения телефоном категорически отрицает, а свое движение в сторону жилой комнаты объясняет желанием найти и подобрать нагрудный полицейский знак, который слетел во время борьбы с Зуевым.

Какую оценку даст суд?

Обе стороны понимают, что это видео в конце концов станет ключевым доказательством в суде. Поэтому каждый кадр готовы рассматривать чуть ли не под микроскопом. На записи видно, что сотрудник полиции не представляется, ведет себя развязано, «тыкает» гражданам, чем, вероятно, подогревает конфликт.



Одна из потерпевших Ирина Голубева.



Дальше происходят, собственно, действия – мы умышленно их не комментируем, свою оценку им даст суд, а составить собственное мнение может каждый читатель, просмотрев видеозапись.

Добавим, что Максим Курбанов заявил, что Алексей Зуев напал на него первый тем, что схватил рукой за нагрудный карман и наполовину его оторвал.



Максима Курбанова приходят поддержать в суде по два десятка полицейских.



Потерпевшие по уголовному делу настаивают на том, что Курбанов нарушил неприкосновенность их жилища, поскольку, насильно вытаскивая Зуева из комнаты, переступил ногой через порог, чего делать категорически не имел права. Ирина Голубева особо обратила внимание суда на крик своей племянницы: «Ты куда заходишь?!», раздавшийся в ответ на то, что полицейский, по словам жильцов, нарушил 25-ю статью Конституции РФ. Курбанов этот факт категорически отрицает.

Слушание по уголовном делу продолжится уже в декабре.





