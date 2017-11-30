Общество
22 минуты назад
Историю с потерянными на липецкой стройке ногами отправили Чайке и Малахову
Работник требует компенсации от организации.
56-летний ветеран Афганистана и житель Липецкой области Сергей Шиков обратился к председателю «Партии ветеранов России» Ильдару Резяпову. Липчанин рассказал о том, как он потерял обе ноги на местной стройке и как пытается взыскать компенсацию с организации-подрядчика. Как сообщает пресс-служба политического объединения, Ильдар Резяпов направил обращение лично Генеральному прокурору Российской Федерации Юрию Чайке, а также руководству телепроектов «Малахов. Прямой эфир», «Пусть говорят», «Гордон» и «Специальный корреспондент». Он просит их разобраться в ситуации и защитить права липчанина.
Ранее GOROD48 уже рассказывал о несчастном случае, произошедшем на липецкой стройке 26 января 2015 года. Сергей Шиков устроился работать к предпринимателю Александру Лукьянову не от хорошей жизни: на предприятии, в котором он до этого легально трудился монтажником металлоконструкций, перестали платить деньги. Как хорошего специалиста, его взяли на новое место работы, в «подпольную организацию», как ее называет Шиков, сразу бригадиром. На работодателя он не жаловался - подумаешь, работает без трудовой, зато зарплату он получал по 70-80 тысяч в месяц! А потом случилась беда.
- 26 января я вывел бригаду на работу в ночь, - рассказывал Сергей Шиков. - Делать дело нам мешала металлическая балка весом в несколько тонн. Ее нужно было краном переместить в другое место. Я накинул на балку цепь, но не успел ее закрепить. Директор шумнул на крановщицу, та с перепугу двинула стрелу и семь тонн железа упали мне на ноги, фактически перерубив их чуть выше колен.
Завершив лечение, Сергей Шиков начал обращаться в инстанции, чтобы защитить свои права. Пострадавшему на стройке удалось через суд добиться компенсации морального вреда. Суд удовлетворил его требования в размере 800 000 рублей, но из них руководство ООО «ПромСтройРегион» выплатило 400 000 рублей, а после ликвидировалось.
Ситуация довела отчаявшегося липчанина до объявления бессрочной голодовки и одиночного пикета у стен областной администрации. На эту акцию обратил внимание прокурор Липецкой области, но ситуация так и не исправилась. Инвалид продолжает требовать в суде признания его травмы производственной и добивается выплаты оставшейся суммы.
Ранее GOROD48 уже рассказывал о несчастном случае, произошедшем на липецкой стройке 26 января 2015 года. Сергей Шиков устроился работать к предпринимателю Александру Лукьянову не от хорошей жизни: на предприятии, в котором он до этого легально трудился монтажником металлоконструкций, перестали платить деньги. Как хорошего специалиста, его взяли на новое место работы, в «подпольную организацию», как ее называет Шиков, сразу бригадиром. На работодателя он не жаловался - подумаешь, работает без трудовой, зато зарплату он получал по 70-80 тысяч в месяц! А потом случилась беда.
- 26 января я вывел бригаду на работу в ночь, - рассказывал Сергей Шиков. - Делать дело нам мешала металлическая балка весом в несколько тонн. Ее нужно было краном переместить в другое место. Я накинул на балку цепь, но не успел ее закрепить. Директор шумнул на крановщицу, та с перепугу двинула стрелу и семь тонн железа упали мне на ноги, фактически перерубив их чуть выше колен.
Завершив лечение, Сергей Шиков начал обращаться в инстанции, чтобы защитить свои права. Пострадавшему на стройке удалось через суд добиться компенсации морального вреда. Суд удовлетворил его требования в размере 800 000 рублей, но из них руководство ООО «ПромСтройРегион» выплатило 400 000 рублей, а после ликвидировалось.
Ситуация довела отчаявшегося липчанина до объявления бессрочной голодовки и одиночного пикета у стен областной администрации. На эту акцию обратил внимание прокурор Липецкой области, но ситуация так и не исправилась. Инвалид продолжает требовать в суде признания его травмы производственной и добивается выплаты оставшейся суммы.