Происшествия

37 минут назад

В школе №49 опрашивают школьника, включавшего вредоносное приложение

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#госпитализация детей
В школе №49 опрашивают школьника, включавшего вредоносное приложение

За всеми детьми из 8 "Г" вызвали родителей.

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В школу №49 Липецка, из которой сегодня госпитализировали семерых детей, вызвали специалистов Роспотребнадзора. Сейчас в одном из кабинетов на втором этаже в присутствие родителей опрашивают школьника, запустившего мобильное приложение, вызвавшее у его одноклассников головную боль и головкружение.

В школе эксперт-криминалист, который изымает возможные вещественные доказательства. В данные минуты он направился в помещение школьной столовой, где мальчик включал приложение. Телефон у ребенка пока не изъят.

ЧП произошло в 8 "Г" классе. Несколько детей из этого класса еще опрашивают сотрудники полиции.

Детей из класса домой не отпустили - за каждым вызвали родителей, которые продолжают прибывать в школу.
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#госпитализация детей

Комментарии (6)

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ОПКоролев

1 минуту назад
Не будь балдой ,сливай отстой!!!
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ОПКоролев

4 минуты назад
Хорошее П О Р Н О на сайте хамстер,я каждый день смотрю чего и вам советую,как хорошо передернуть на с исястую девочку.
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Один вопросик?

5 минут назад
На территории школы стоит огромный столб с разными антеннами?если да то причина в них.
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директор 20 школы

5 минут назад
че за приложение? скажите хоть название, завтра на своих ослах опробую
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вв

9 минут назад
скорее всего девочки беременны вот их и тощнит
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Гость

17 минут назад
Совет редакторам: хотя бы читать, что публикуете. Что за несвязный бред здесь написан?
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