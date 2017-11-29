Происшествия
37 минут назад
В школе №49 опрашивают школьника, включавшего вредоносное приложение
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За всеми детьми из 8 "Г" вызвали родителей.
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В школу №49 Липецка, из которой сегодня госпитализировали семерых детей, вызвали специалистов Роспотребнадзора. Сейчас в одном из кабинетов на втором этаже в присутствие родителей опрашивают школьника, запустившего мобильное приложение, вызвавшее у его одноклассников головную боль и головкружение.
В школе эксперт-криминалист, который изымает возможные вещественные доказательства. В данные минуты он направился в помещение школьной столовой, где мальчик включал приложение. Телефон у ребенка пока не изъят.
ЧП произошло в 8 "Г" классе. Несколько детей из этого класса еще опрашивают сотрудники полиции.
Детей из класса домой не отпустили - за каждым вызвали родителей, которые продолжают прибывать в школу.
В школе эксперт-криминалист, который изымает возможные вещественные доказательства. В данные минуты он направился в помещение школьной столовой, где мальчик включал приложение. Телефон у ребенка пока не изъят.
ЧП произошло в 8 "Г" классе. Несколько детей из этого класса еще опрашивают сотрудники полиции.
Детей из класса домой не отпустили - за каждым вызвали родителей, которые продолжают прибывать в школу.
6 1147
ОПКоролев
ОПКоролев
Один вопросик?
директор 20 школы
вв
Гость