В школе №49 опрашивают школьника, включавшего вредоносное приложение

За всеми детьми из 8 "Г" вызвали родителей.

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

В школу №49 Липецка, из которой сегодня госпитализировали семерых детей, вызвали специалистов Роспотребнадзора. Сейчас в одном из кабинетов на втором этаже в присутствие родителей опрашивают школьника, запустившего мобильное приложение, вызвавшее у его одноклассников головную боль и головкружение.



В школе эксперт-криминалист, который изымает возможные вещественные доказательства. В данные минуты он направился в помещение школьной столовой, где мальчик включал приложение. Телефон у ребенка пока не изъят.



ЧП произошло в 8 "Г" классе. Несколько детей из этого класса еще опрашивают сотрудники полиции.



Детей из класса домой не отпустили - за каждым вызвали родителей, которые продолжают прибывать в школу.