Новые автомобили от концерна «АВТОВАЗ» в Липецке!

25 ноября 2017 года в официальном дилерском центре LADA «Липецк Викинги» прошел день открытых дверей. Главное событие – старт продаж LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross.

На мероприятие собралось большое количество людей, интересующихся новыми моделями! Программа началась с яркой презентации автомобиля LADA Vesta SW, на которой были продемонстрированы все возможности новинки. Живая музыка, интерактивные конкурсы от ведущего, развлекательная программа для детей, фуршет и конечно тест-драйв автомобиля – всё это можно было увидеть на презентации в ДЦ «Липецк Викинги».

В этом году ПАО «АВТОВАЗ» выпустил два автомобиля.

LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross - автомобили, созданные для активного отдыха и длительных путешествий. Поэтому увеличено пространство для пассажиров заднего ряда. LADA Vesta SW Cross: комфорт, проходимость и отточенная управляемость. Эти автомобили могут ювелирно маневрировать на узких улицах, динамично и комфортно проходить по дорогам разного качества. Две модели мотора и два варианта трансмиссии позволяют выбрать LADA Vesta в соответствии с собственным стилем вождения. Рабочий объем 1,6 литра - 106 лошадиных сил. И рабочий объем 1,8 литра — 122 лошадиные силы соответственно. Работает в паре с двумя видами трансмиссий, обе - пятиступенчатые. Автоматизированная и механическая коробка переключения передач. Эти автомобили созданы для сложных климатических и дорожных условий. По-настоящему мощные, высокие, выносливые LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross всегда готовы к скоростным поездкам, и даже как будто просят водителя прибавить газу.

Официальный старт продаж новинок начался в России 25 октября. Дилерский центр «Липецк Викинги» продает новинки уже с начала ноября.

Стоимость LADA Vesta SW от 639 900 рублей, LADA Vesta SW Cross от 755 900 рублей.

Важная информация!!!

До конца 2017 года действуют МАКИМАЛЬНО ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ПОКУПКУ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ LADA!!!

Также не забываем про удобную программу Trade-in*, с помощью которой Вы можете обменять свой старый автомобиль на новую LADA!!! На новый автомобиль будет действовать специальное предложение по этой программе.

Подробнее об акциях – на сайте Дилерского Центра: www.lipetskvikingi.ru

Также уточняйте размер выгоды у продавцов-консультантов в ДЦ «Липецк – Викинги».

Адрес: г. Липецк, ул. Краснозаводская, вл.2В. Тел. (4742) 522-002.

*trade-in - программа по обмену

"PR"