В Липецке начали заливать катки

В городе будут работать более 30 ледовых площадок и катков.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, в связи с установившейся минусовой температурой в городе приступили к заливке. Подготовка площадок проходит в несколько этапов: сначала создается снежная подушка, которая плотно утрамбовывается, затем производится многократная заливка.

- Этой зимой в областном центре недостатка в местах массового катания не будет, - обещают в мэрии. - Помимо того, что в Липецке практически круглый год работают ледовые площадки СК «Звездный» и СК «Ледовый», как и в предыдущие годы будут организованы катки и прокат коньков на стадионе спортивного комплекса «Сокол», на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Пламя», на стадионе спортивного комплекса «Липецкий металлург» (расположенном в районе НЛМК).

Традиционно зальют катки в «Нижнем парке» и «Парке Победы», а также в парке «Быханов сад». Для жителей микрорайона «Сырский Рудник» планируется организовать каток на стадионе «Литейщик». Кроме того, муниципальное автономное учреждение «Спортивный город», планирует залить 17 хоккейных коробок по месту жительства в различных районах города.

Адреса катков:

1. пер. Виноградный, 1

2. ул. Ярославского, 19

3. ул. Лазарева, 10

4. пр. Мира, 19

5. пр. 60 лет СССР, 6

6. ул. 15 м-н, 16

7. ул. Циолковского, 38

8. ул. Циолковского, 37/2

9. ул. Гагарина, 103/1

10. ул. Липовская, 4

11. ул. Филипченко, 7/2

12. ул. Терешковой, 10/3

13. ул. Детская, 2-а

14. ул. 50 лет НЛМК, 3

15. ул. Космонавтов, 6

16. ул. Первомайская, 38

17.ул. Космонавтов, 29

По традиции в жилом микрорайоне «Силикатный» силами городского детско-юношеского центра «Спортивный» будет залита хоккейная коробка по ул. Архангельская, 20. Кроме того, согласно информации департамента образования планируется залить хоккейные коробки на территории школ №№ 33, 42,51, 62,64,69.