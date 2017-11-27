В Липецке банкротят очередную строительную компанию

Иск подали налоговики.

Федеральная налоговая служба России по Липецкой области заявила в региональный Арбитражный суд иск о признании банкротом общества с ограниченной ответственностью «Липецкая инвестиционно-строительная компания» (ООО ЛИСК).



Причиной подачи иска стал долг по уплате налогов. Как сообщают в Арбитражном суде Липецкой области, в налоговой считают, что ООО «ЛИСК» неспособно исполнить обязанность по уплате обязательных платежей и имеет задолженность по налоговым платежам и страховым взносам в размере 1 788 612 рублей. Липецкие налоговики просят суд признать должника ООО «ЛИСК» банкротом и открыть процедуру наблюдения, а также утвердить временного управляющего из числа членов Ассоциации арбитражных управляющих.



Слушание по делу запланировано на 7 декабря.