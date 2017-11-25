«ЛГТУ-Липецк» на своем поле проиграл «гостевой» матч

Сегодня нашу команду ждал разгром.

Сегодня в спортивном зале технического университета гостила 4-я команда высшей лиги «Алмаз-АЛРОСА» из Якутии. «ЛГТУ-Липецк», в активе которого до сих пор всего одна победа за сезон, намеревался дать бой фавориту, но чуда не случилось: северяне победили – 7:2.

Любопытно, что формально хозяевами паркета сегодня являлись… футболисты из Мирного. Дело в том, что по решению АМФР из-за того, что большинство команд финансово не потянут перелеты в Якутию, «ювелиры» проводят домашние игры либо в Москве, либо на площадках своих соперников.

На липецком паркете старожилы российского мини-футбола и чувствовали себя по-хозяйски. Уже на 4-й минуте футболист с типично якутским прищуром Геннадий Сергеев открыл счет.



Гена Сергеев положил начало разгрому липчан.



К чести «ЛГТУ-Липецка» стоит заметить, что команда не «поплыла» сразу, а сумела отыграться: спустя три минуты Павел Назаров сравнял счет – 1:1. Даже после того, как на 9-й минуте второй гол в наши ворота забил Константин Левин, Александр Иноземцев на 15-й минуте вновь восстановил «статус-кво» - 2:2.

Увы, но на этом подвиги липчан закончились. За две минуты до конца первого тайма 37-летний ветеран Дмитрий Родионов вновь заставил капитулировать липчан, и на перерыв лидерами ушли игроки «Алмаза-АЛРОСЫ».

А во втором тайме в наших воротах побывали еще 4 мяча – ровно столько, чтобы поражения стало разгромным (в футзале к таким относится разница в пять и более голов). Два раза у гостей отличился Денис Целюх, по одному точному удару нанесли Сергей Просветов и Василий Мартынов.

В турнирной таблице липчане продолжают делить 12-е и предпоследнее 13-е место с якутской «Зарей». У команд по 3 очка. Хуже выступает только столичная «Красная гвардия», на счету которой всего одно очко.